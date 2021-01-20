房市／擁建設徹底翻身 台中東區住宅總價首破千萬
財經中心/綜合報導
2021-01-20 08:00:00
統計去（109）年實價登錄資料，台中市東區平均住宅總價創新高，首破千萬元；甫公布的內政部都市地價也指出，受鐵路高架化建設、大型購物商場開工等議題帶動，去年下半年地價有所漲幅。業者分析，火車站翻新、湖濱生態園區三井Outlet去年下半年加緊動工，刺激自住客購屋意願；再加上年底有交屋潮，帶動房價走揚，目前東區的電梯大樓除非屋齡超過20年，否則都穩站2字頭以上。
信義房屋企研室統計歷年實價登錄資料，東區去年平均住宅總價1003萬是首度突破千萬元，且較前一年有21.8%漲幅。內政部最新公布的都市地價也指出，東區地價較上期上揚0.78%，主要是鐵路高架化完工、大智路打通，帶動周邊區域新建案交易熱絡；此外，Outlet去年動工，帶動商圈發展，紡織廠也拆除重新開發，預計可吸引產業進駐，也是地價上漲原因。信義房屋興大國光店主任謝凱勛分析，去年底東區有一棟新建案大批交屋，因成交價格在每坪28萬左右，應是帶動全區價格顯著上揚的最大原因；不過除新成屋外，湖濱園區目前有5棟社區，屋齡在5年左右，均價也有提升，目前行情約在27萬左右，當地也有預售屋案場，成交價已經破3字頭。
謝凱勛進一步指出，目前東區除非屋齡超過20年的中古屋均價仍在16、17萬左右，其餘無論預售屋、新成屋、屋齡10年內新古屋，都在2字頭甚至3字頭以上。也因此，自住客在預算考量下，2房含車位1000萬左右物件頗受青睞，詢問度及買氣自去年以來都維持穩定。究其原因，謝凱勛表示，台中車站翻新後，帶動整個後火車站發展，此外，湖濱生態園區的三井Outlet開始動工後，尤其去年下半年「動得很明顯」，相鄰的大東紡織廠也剷平，未來不排除變更土地使用分區興建住宅，使買方對於此區發展前景更具信心，出手意願也愈趨強勁。