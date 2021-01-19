阿嬤冰箱裡都會放！全場一看「白色葫蘆」跪了：祖傳神器
編輯中心/綜合報導
2021-01-19 16:48:48
如今是資訊爆炸的社群網路時代，但在新事物不斷推陳出新的同時，其實許多長輩留下的智慧，也依然默默在生活中發揮出難以取代的價值。有位網友分享了號稱是「阿嬤級神物」的「白色葫蘆」，許多民眾一看秒懂是什麼，紛紛高呼「阿嬤冰箱裡一定有一罐」！
有位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，分享了一張金色瓶蓋、白色葫蘆狀瓶身的藥膏，笑問大家「看得懂這是什麼嗎？」雖然產品資訊已經被原PO修圖塗掉，但內行網友一看秒懂，紛紛心領神會地留言回覆說，「我家都會買著放冰箱，燙傷非常好用」、「小時候媽媽冰箱裡一定有一罐」、「我老家冰箱還有」、「阿嬤的神奇萬用藥膏」、「一定要放在冰箱裡」、「以前的人都叫它白藥膏，超級好用的 ，類似現在的燒燙傷藥膏」、「燙傷藥膏，小時候家裡冰箱的常客，阿嬤必備良藥」、「遊覽車上必買，很多長輩都說很好用一次買很多罐，我覺得長輩出門在遊覽車上花最多錢就是這個」。另外有網友好奇詢問，正確名字到底是什麼？大家則紛紛笑稱，「火燒藥膏」、「雪花霜」、「白藥膏」、「500藥膏」、「阿公阿嬤都叫這個500ㄟ」、「珍珠膏」。（編輯：倪浩軒）