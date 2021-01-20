房市／受隔鄰拉抬 泰山十八甲房價漲一成
財經中心/綜合報導
2021-01-20 08:30:00
新北市泰山區十八甲重劃區已發展20年，街廓整齊、生活機能集中，也因鄰近新莊，去（109）年以來受惠副都心重劃區的比價效應，指名度高，買氣熱絡，在地房仲表示，十八甲重劃區去年初成交價為30至32萬，年底則來到32至36萬，漲幅約一成。
信義房屋泰山店主任廖佳俞表示，十八甲重劃區因發展成熟，屋齡9至18年的電梯大樓居多，因為腹地方正，電梯大樓集中，生活機能也集中，幼兒園、超市、戶政事務所、公有市場都有，本就是泰山當地的交易熱區。去年以來十八甲重劃區更受新莊副都心重劃區買氣拉抬，交易熱絡，廖佳俞表示，新莊的宏匯廣場開幕，房價跟著上揚，有預算考量的買方到新莊副都心看過後，發現同樣兩房物件，十八甲重劃區跟新莊副都心重劃區可以每坪差至10萬左右。
十八甲重劃區的房屋屋齡與副都心重劃區差距不大，但因總價可差距兩三百萬，經比價效應下，也帶動十八甲重劃區房價上漲，從去年初的每坪單價30至32萬，上揚至每坪32萬至36萬。不過十八甲重劃區因素地不多，屋主又惜售，出售量少，廖佳俞表示，有在泰山本地的購屋族群，在地人換屋，或是長輩幫小孩置產，也有看過新莊覺得房價太貴的族群，另外鄰近五股沒有機能的族群，也會選擇到十八甲重劃區購屋。