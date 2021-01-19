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男主管狂喊「調教」！嫩妹崩潰揭超噁對話　網曝1招自保

編輯中心/綜合報導

2021-01-19 16:54:54

▲一名女網友發文，表示主管每次和她說話，都讓她感到很噁心，甚至還用「調教」一詞，貼文一出，網友紛紛建議她一招自保。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名女網友發文，表示主管每次和她說話，都讓她感到很噁心，甚至還用「調教」一詞，貼文一出，網友紛紛建議她一招自保。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

不少剛踏入職場的社會新鮮人，會因為工作上的各種瑣事而煩心，對此，也有一名剛踏入職場的女網友發文，表示主管在她工作2個月以來，說的話都讓她覺得很噁心，她也透露幾個案例，貼文一出，網友也紛紛給出建議。

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該名女網友在PTT發文，表示自己是去年的應屆畢業生，前陣子好不容易找到符合自己理想的工作，但在這工作的2個月內，「一直覺得主管跟我說話的內容和用詞讓我不太舒服，也不知道是不是我自己太敏感，但最近越想越不對勁，所以想聽聽大家的想法」。

▲一名女網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲一名女網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
原PO指出主管是目測大約50幾歲的老男人，她也列出主管說話讓她不舒服的4個事件，第一次是她剛進公司時，主管就一直故意要套她的話，想知道她有沒有男朋友，還問她身高、體重；第二次是有次原PO早上開會精神較差，散會後主管叫她過去問個話，「問我是不是哪裡不舒服，我回他說我沒事，可能只是昨天比較晚睡，他就說我這個狀態看起來很像是有男朋友，我整個很問號，請問是想表達什麼」？

原PO繼續說道，第三次是有一次主管突然和她以及另一位同事說，他不會讓我們出去交際應酬，主管提到「因為去應酬都會被灌酒，有些女生被灌醉之後，醒來就發現自己躺在別人床上，但有很多女生其實是自願的，她們會為了往上爬而去做這種事，但我是不知道妳們的價值觀如何啦」。

▲女網友表示主管對她說的話，都讓她覺得很噁心。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲女網友表示主管對她說的話，都讓她覺得很噁心。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
第四次則是主管很愛說她剛出社會，歷練還不夠，並覺得她看起來一副很好騙的樣子，「然後我表現好的時候，就說我經過他的調教之後有所進步了，一直用『調教』這個詞，我真的覺得很噁心，當學生那麼多年都沒聽過有老師敢用這詞欸」，以上四個事件都讓原PO超不舒服，她現在看到主管都會覺得莫名噁心，但每天卻還是得面對主管，而且還得常常去他個人辦公室找他，因此很無助，「覺得困擾，想問大家在職場上有過類似經驗嗎」？

貼文一出，網友紛紛建議要「錄音」，好好保護自己，「下次跟他對話的時候偷錄音，舉報給性平會」、「噁，你要好好保護自己，錄音筆隨時帶著」、「沒有一個是正常用語，請小心」、「我會錄音尋找法律途徑，然後離職找其他工作」、「我男的聽到這些都覺得不舒服了」、「我工作到現在也沒遇過這種，建議直接告性騷擾」、「告性平會了啦，不敢就離職」、「覺得很不舒服...妳好好斟酌這份工作...」、「錄音告他性騷擾」。（編輯：郭佩蓉）

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