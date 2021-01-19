臨檢遇「老婆偷吃小王」！警慘戴綠帽 網狂揪疑點：太假
編輯中心/綜合報導
2021-01-19 17:38:06
在工作時如果撞見另一伴偷吃，你會選擇冷靜處理還是衝動行事？日前在國外就有一部影片引發討論，內容是一名員警在攔檢時，意外發現老婆與陌生男子同座車上，詢問後才發現自己戴了綠帽，影片曝光也引發熱烈討論，但也有不少人點出其中可疑點。
日前抖音上流傳一部從行車紀錄器拍攝的影片，內容為一名男員警在公路進行攔檢前方休旅車，沒想到車窗一搖下，才發現一張熟悉的面孔坐在副駕上，就是男員警的老婆。由於男員警與該駕駛並不認識，決定要求妻子和男駕駛都下車，並開始詢問男方「你們是怎麼認識的？是第一次見面嗎」老婆見狀則準備插話，但都被丈夫要求閉嘴，男駕駛則誠實回答「兩人是在交友軟體上認識，已外出約會4次了」。
不過男駕駛隨即也疑惑，警察為何會關心兩人感情關係？這時男員警才表明「自己是女方的老公」，男駕駛也露出驚嚇表情，聲稱「不知情，以為女方是單身」。
最終意外成為小王的駕駛也聽從指示，把女方留在車上的物品全移下車後直接離開，男員警也轉向對老婆攤牌：「我們沒什麼好說的了，妳就在這待著吧」並要女方聯絡娘家人，今天就把家裡東西搬走，說完便自行開車離去，留下老婆一人站在路邊，這段婚姻也宣告破裂。
影片曝光後隨即引發國外網友熱烈討論，但也有不少人質疑影片真實性，「這警察攔查車輛不用帶槍的？」「感覺就是想紅拍的影片」、「這警察只有一件防彈衣，其他的裝備呢？」（編輯：潘毅）