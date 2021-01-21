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房市／和亞灣區享同樣機能　這些社區房價便宜近一半

財經中心/綜合報導

2021-01-21 08:00:00

君毅正勤社區房價1字頭，但同享亞灣區各項機能
▲君毅正勤社區房價1字頭，但同享亞灣區各項機能。（圖／NOWnews資料照片）
亞洲新灣區是高雄市近年建設議題極多的區塊，連帶讓中高總價住宅越蓋越多，周邊中古屋價格也受到拉抬。但在地房仲指出，位於中華五路、新光路口周邊仍不乏有社區同享亞灣區的生活機能，如COSTCO、家樂福等，房價卻能比新古屋或新成屋最多便宜一半，頗受預算有限購屋族青睞。
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「高雄實價網」分析亞洲新灣區與鄰近生活圈各季交易價量，去（109）年第三季均價22.01萬。信義房屋灣區捷運店專員李昕柔進一步說明，亞灣區10年內住宅均價在30萬上下，部分主打豪宅等級或飯店式住宅的建案則可突破4字頭，預售屋也都上看4字頭。
不過，李昕柔表示，當地仍有2個上千戶國宅社區，以及位於中華五路、新光路口周邊的數個中古社區，雖與這些中高總價住宅享同樣生活機能，包括亞灣區的公共建設、COSTCO、家樂福、台鋁生活商場、IKEA、捷運與輕軌站點等，但房價最多能便宜一半以上。

舉例來說，君毅正勤國宅、獅甲國宅是早期眷村改建的國宅，屋齡分別約26年、18年左右，由於是中古國宅，即便近5年房價也受亞灣區整體建設帶動，從每坪最多約11至12萬，君毅正勤國宅如今每坪約14至15萬，獅甲國宅每坪約16至17萬，但仍保有1字頭房價。一般而言，中古國宅優點多是格局方正、公設比低，且以這兩處國宅來說，多有前後陽台且衛浴開窗，唯要注意的是，若需使用車位得向管委會租用，採遞補排序方式，不保證一定有車位。

另外，再往北至中華五路、新光路口一帶，在新落成的高雄總圖旁，也有幾處屋齡15至17年左右的中古社區，每坪約25萬左右，雖是2字頭房價，但仍較正亞灣區內預售屋、新成屋及新古屋親民。
亞灣區重大建設如高雄展覽館、總圖、輕軌、海音中心、港埠旅運中心。李昕柔強調，在眾多公共建設陸續完工的帶動下，週邊機能與發展值得期待，因此，除高資產客戶鎖定當地中高總價產品，中古社區也頗能吸引預算較有限的購屋族。
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