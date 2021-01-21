房市／環狀線通車周年 中和這站交易熱度最高
財經中心/綜合報導
2021-01-21 08:30:00
捷運環狀線今年1月迎來通車滿周年，根據信義房屋統計捷運站點周邊房價資料，在環狀線14站中，交易量成長幅度最大為中和的橋和站，在地房仲表示，該區域因為工業區產業外移，精華土地轉為住宅用地，為中和市區中少見的重劃素地，指標建案500戶交屋，也影響交易量，再加上環狀線通車後，未來發展可期，獲許多首購、換屋族群青睞。
根據信義房屋統計捷運站點周邊房價資料，捷運橋和站是環狀線14站中，交易量成長幅度最大的一站，2020年1至10月的交易量為368件，與2019年同期203件相比，增加了165件，成長增幅81%；房價也微幅成長，從去年的每坪單價41.77萬，增為42.39萬。捷運橋和站位於中山路二段與橋和路之間的板南路上，對此，信義房屋中和店店長陳威瑜表示，橋和站周邊原本多為小型工廠、住宅不多，大洋塑膠、產業外移後，土地釋放轉型，成為中和區罕見的市區重劃素地，最知名的就是新建案「映象太和」，共有500多戶，也影響交易量。
環狀線通車一年，交通建設如期完成，再加上今年低利率環境加乘，房價普遍上漲，以映象太和來說，2020年初一坪賣45至46萬，現今一坪可成交48至49萬；而捷運橋和站北側的華中橋西側重劃區，主打水岸景觀，房價4字頭，也因捷運環狀線通車後，躍上5字頭。陳威瑜進一步說明，該區域除了住宅，也有商辦大樓，像是「台灣科技廣場」就是辦公型的大樓，今年進駐量也不差，且捷運中和站未來也將連接捷運萬大線，未來發展又更加分；而該區域的生活機能倚靠中山路二段，中山路二段上有南山威力購物中心、中和好市多等。