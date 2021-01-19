影／確診者桃園南門市場 攤商：有風險就不該到人多地方
記者李春台/桃園報導
2021-01-19 21:01:29
中央疫情指揮中心今(19)日下午公布新增4名本土個案，其中2人為案863護理師的家人，且1月13日及16日兩天曾至桃園南門市場採買。確診者足跡曝光後，下午南門市場雖然大部份都收攤，但攤商聽到有確診者前幾天才到市場買菜，大多擔憂會影響採購人潮，也有人抱怨既然都已經知道自己的醫院有傳染了，為何還到人多的地方？市府稍早宣布明日南門市場將休市一天進行大消毒。
下午兩點多，桃園南門市場大部份的攤商都已經結束營業，但是清潔人員仍沿著市場各個角落噴灑消毒液，因為疫情指揮中心公布新增的本土案例中，案864、865為案863護理師的丈夫及女兒，其中案863及864夫妻倆1月13、16日中午曾到桃園南門市場採買，市府下午緊急派人前往消毒。在市場內賣熱食的劉小姐表示，第一線醫護人員真的很辛苦，但她認為如果醫院裡的工作人員已經知道桃園醫院有群聚感染的風險，就不應該跑到人多的地方，「已經知道，就不要害到別人了，保護自己也保護別人。」她自己也是看到新聞報導才知道這件事，好多朋友第一時間就打電話來提醒她要小心，還建議她最近乾脆休息在家別做生意比較好，「可能該休息我們就休息，一定要自己照顧好自己。」
攤商表示，南門市場算是桃園區內的大市場，每天來往採買人潮相當多，現在大家都道南門市場有染疫者來過，不光是攤商怕，可能之後這段時間也沒人敢來市場買菜了。因應疫情變化，桃園市長鄭文燦下午也召開記者會宣布明（20）日南門市場休市一天全面消毒，確保環境安全。
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