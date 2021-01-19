有效抑制新冠肺炎！江坤俊醫師籲：請補充這「1維生素」

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（COVID-19）群聚案持續擴大，今日更是新增了4例本土病例，累計共有9人染疫。對此，現任敏盛醫院副院長、乳房外科醫師江坤俊昨（18）日就在臉書發文，表示醫界已經摸索出治療新冠肺炎的規則，並呼籲民眾多補充「維生素D」，若缺乏維生素D，不僅得到新冠肺炎的機率會上升，就連預後也會比較差。

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醫師江坤俊在臉書發文，表示最近新冠肺炎（COVID-19）已成為全世界的痛，就算再過50年，我們也不會忘記這段慘痛的日子，連2年的農曆年都要在COVID-19的陰影下渡過，雖然日子難熬，但請大家不要過度恐慌。

▲醫師江坤俊。（圖／翻攝自江坤俊臉書）

他並表示，其實這很好理解，因為維生素Ｄ和呼吸道黏膜的功能息息相關，又可以調節免疫力，所以對COVID-19和流感的發生率會有抑制的效果，另外COVID-19的患者，會產生嚴重併發症的，有一部分和免疫風暴有關，適量的維生素D可以降低免疫風暴的發生。





他也再次提醒民眾，「請大家在這個關鍵時刻，補充適量的維生素D來保護自己，我不想神化維生素D，它也只不過是個營養素，和我一樣普通，請大家堅守自己的岡位，風雨終將過去，平靜一定會來，我相信醫護人員，沒有人會逃離自己的戰場」。（編輯：郭佩蓉）