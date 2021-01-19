忘帶鑰匙「開鎖要5000」！內行見鎖本體驚嘆：真的不算貴
編輯中心/綜合報導
2021-01-19 23:33:18
在日常生活中，大部分人都曾有忘記帶鑰匙被反鎖在家門外的經驗。就有一名網友抱怨，自己因上述原因傳訊給鎖匠，沒想到對方一看完就開價5千元，讓他相當氣憤。沒想到抱怨文一出後，卻有內行人解釋：「這開價真的不貴！」
一名網友在臉書《爆廢公社公開版》上提到，因為出門忘記帶鑰匙，所以用通訊軟體找到鎖匠，並拍下門口的鎖給對方估價，沒想到對方一開完竟回應，「這種鎖開不便宜，要4～5千元」。聽到驚人的報價後，也讓原PO傻眼回應，「那不用了，我還是把門撞掉就好了」，更不禁抱怨「是我不懂行情還是怎麼了？開個鎖要四五千塊，真心覺得我家的門一片也沒這麼貴」。
不過抱怨文曝光後，也立刻有不少內行人出面幫忙解釋其中原理，「這種鎖爆難開，以前被鎖在門外叫了3、4個才有一個會開」、「這個CISA鎖、全鎖，在整個台北應該只有100人以內會開」、「葉片鑰匙要開有一定難度，4到5千我倒覺得還好，你破壞打得開算你好運，怕你破壞還打不開就慘了」另有相同遭遇的過來人回應，「我家大概10多年前找人開，沒人會開。最後是請吊車吊人從窗戶進」、「這種鎖記得很難開，有次去打鑰匙老闆說千萬不要掉了，不然他們這種鎖非常難開，有些都是直接放棄」。（編輯：潘毅）