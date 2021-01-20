NOW早報／最討厭過年啥零食？「3魔王」曝光：一吃就秒吐

貼文一出，網友紛紛回應「這三個根本過年魔王，右上角那個生仁更甜＝＝」、「這些是超可怕的過年拜拜必備糖果」、「冬瓜糖、生仁、寸棗，我要吐出來了我」、「右上生仁真的超可怕，甜到爆」、「這三樣都甜到不行，從來不吃....」、「每次過年好像都要買這個，吃過一次就怕了」、「不懂這是什麼過年習俗...真的都不好吃」、「冬瓜糖超甜，生仁也是...」、「寸棗完全不行啦」。
今日天氣／白天起全台開始回溫！早晚溫差大 衣物添加不能少
今（20）日清晨各地氣溫仍低，白天開始回溫，加上水氣減少，台灣西半部大多是陽光和煦的好天氣，東半部則有零星降雨，但要注意週四（21）日開始水氣又會增加，全台降雨機率都會提高。
溫度方面，今晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍竹苗地區仍有10度以下氣溫出現的機率，預測各地低溫約在12至16度；白天因冷氣團減弱開始回暖，大致溫暖舒適，半部及東南部高溫24至27度，宜花22度左右，另外特別注意西半部日夜溫差較大，可達10度以上，提醒早出晚歸的民眾注意添加衣物以免受涼。
院內感染增到9人！陳時中公開足跡：去過摩斯、南門市場
衛生福利部桃園醫院，新冠肺炎群聚案持續擴大，指揮中心昨（19）天又再度捎來壞消息，下午再度由指揮官陳時中，出面召開臨時記者會，公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其中2例為案863之同住家人(案864、865)及1例為工作接觸者(案868)，1例為住院病患之外籍看護(案869)。
針對個案，指揮中心也做出說明，其中新增的案864、865為前一日案863護理人員的同住家人，案868則是為10B的護理人員，另外案869則是9B的外籍看護。
針對個案相關活動足跡，指揮中心昨天也緊急公佈，其中案863、案864在1/13跟1/16，上午11點多到12點多的時間，都有到桃園南門市場。案865則是在1/16到1/18間，有去過摩斯漢堡桃捷A7店，不過時間尚待確認。
部桃9人確診！徐永年「600字」發聲：批評指教我虛心接受
衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（COVID-19）群聚案持續擴大，昨（19）日指揮中心指揮官陳時中也公布了國內新增4例本土病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，對此，衛生福利部桃園醫院院長徐永年也透過臉書發聲，表示「外界給予我們的批評與指教，我都虛心接受」。
徐永年提及，「過去一周來，部立桃園醫院不幸有六名醫護同仁確診新冠肺炎，目前約有百名醫護及行政同仁正接受隔離。我除了對這六名守護最前線的醫護同仁致上敬意，並期待他們早日康復外，為避免院內感染擴大，院方也已經啟動一系列應變措施，關閉確診醫護同仁的活動病房，淨空樓層管制區域。目前負壓隔離病房的患者已經全數移出，其餘病患也將協助轉院，我們會用最快的速度將病患移出，以確保病患安全」。
停辦台灣燈會 蘇貞昌：絕不容有任何地方有破口
衛福部部立桃園醫院新冠肺炎群聚感染的情形持續擴大，考量防疫的前提下，行政院昨（19）日下午宣布停辦台灣燈會；對此，行政院長蘇貞昌強調，國內陸續發生幾起本土的病例，在如此嚴峻的疫情下，希望大家一條心，一起防疫第一。
蘇貞昌表示，燈會是幾十年來，受國人、國際重視的大活動，但面臨國際疫情的險峻，加上國內陸續發生幾起的本土病例，讓大家更為戒慎恐懼，如此嚴峻的疫情下，如何做到防疫第一，也特約請交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、新竹市長林智堅及內政部次長，大家一起商談、琢磨，怎麼樣做才能做到最好。
鄭爽首回應棄養事件！痛心揭開「勒索內幕」
大陸女星鄭爽的代孕醜聞事件持續延燒，舊愛張恒指控她棄養2個孩子，由他獨自一人在美國扶養，鄭爽爆粗口的錄音檔也在網路上瘋傳，雙方疑似在美國打官司，對此，鄭爽昨（19）日也透過微博首度回應此事，坦言自己相當傷心。
鄭爽透露本來不願意將自己傷心、私密的事情，在大家面前多說，不過為了止住謠言，也不想浪費公共資源，在經過一番思考後，決定發文回應，「中美2國的律師團隊從前年開始，就從未放棄維護我和我家人的合法權益，也沒有放棄過與對方溝通調解」、「在中國法律程序中，我們屢屢拒絕以曝光隱私的勒索，在美國的法律程序中，我也率先維權」 。
鄭爽表示身為藝人，深知國家對於疫情的防控與重視，坦言自己尊重法規，「在中國國土之上，我沒有違背國家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法規， 如果一切未認證的信息要我來公開解釋，這是我最真誠的回答 」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。