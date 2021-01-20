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烤玉米很貴？男結帳106元傻眼　內行曝「一招」：50爽吃

編輯中心/綜合報導

2021-01-20 07:33:39

烤玉米
▲台灣夜市小吃眾多，其中烤玉米經常傳出坑殺顧客的事件，價格高的非常不合理。（示意圖／翻攝PhotoAC）
台灣夜市小吃很多，因此吸引不少國外旅客來台的行程都會有夜市的行程，不過近幾年，卻時常發生有不少人被夜市攤商坑殺的事件，其中以烤玉米、水果、骰子牛肉最多。近日就有網友分享自己買烤玉米的經歷，貼文引發熱議。
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原PO在「爆廢公社二館」貼文指出，去買烤玉米的時候，老闆對著自己說「106」，於是問老闆說「是號碼牌嗎」，沒想到老闆下秒回應「106元啦！」這樣的價格讓原PO傻眼表示「OMG！現在烤玉米一支要106元啊？」
▲網友分享自己買一支烤玉米要價106元。（圖／爆廢公社二館）
▲網友分享自己買一支烤玉米要價106元。（圖／爆廢公社二館）
貼文一出，網友紛紛回應「很多間都這樣啊，烤玉米不知道是不是鑲金的」、「士林夜市買過一支280的」、「花蓮夜市買過10支1100的，臉都綠了」、「我買過一支192」、「破百的真的很多」、「這種價格實在很貴」、「是算顆粒的是不是啦，到底為何烤玉米這麼貴」、「我之前也買過一支100多的」。
不過，也有內行網友表示「烤玉米有分秤重跟單支的，如果是秤重就不要買」、「秤重的不買，很容易被坑」、「我家這邊都賣單支50，可能小一點但至少感覺沒被坑，秤重很多都隨便喊價」、「秤重的很容易被坑！要買單支多少的」、「買之前一定要問多少錢，秤重的付錢就會吐血」。（編輯：張嘉哲）
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