唐吉軻德半夜沒人逛？「凌晨2點畫面」曝光 全場嚇壞了
編輯中心/綜合報導
2021-01-20 08:14:05
日本「唐吉軻德」1月19日上午10時於西門町正式開幕，從19日凌晨開始，就湧入排隊人潮，而不少民眾不想人擠人，選在「半夜時段」想去逛，但沒想到一去卻發生悲劇，現場不僅人山人海，排隊結帳竟然要等5小時，讓人非常崩潰。
一名網友在PTT貼文指出「唐吉軻德今天開幕白天超多人的，現在凌晨1點多，若是現在出門到西門町大概2點到，凌晨2點的唐吉軻德，還要排隊進場嗎？有沒有人在現場可以回報一下狀況的？」貼文一出，網友紛紛回應「我在現場，前面還有一百多人＝＝」、「跟你一樣心態，一來超傻眼」、「廣播說結帳還要等五小時，扯爆」、「外面排隊還好，裡面完全動彈不得」、「真的很誇張，0030進來然後到0230卡在二樓的一半」、「我凌晨一點進去，到五點才結完帳，我真的要瘋了」、「台灣人真的冷靜一點好嗎」。
而也有不少網友在臉書社團「唐吉軻德分享老實說」表示「現在要來的真的三思，凌晨兩點動彈不得...」、「凌晨兩點到快七點才出來不過現在好像都沒人了」、「兩點進去快七點才出來，好險今天休假，不然翻臉」、「真的好扯，好險沒跟風第一天就去」、「哇，凌晨兩點結帳還要等五小時，也太扯」、「凌晨兩點+1，廣播說結帳要等五小時，真的聽到傻眼」（編輯：張嘉哲）