唐吉訶德夜爆人潮！他崩潰「動彈不得」 一區域最可怕
編輯中心/綜合報導
2021-01-20 11:15:00｜2021-01-20 11:50:35
日本知名連鎖店「唐吉訶德」1月19日上午10時於西門町正式開幕，立馬吸引不少台灣民眾，甚至到了凌晨人潮依舊不減。對此，就有民眾曝光深夜的排隊情況，更有網友透露「一區域」最可怕，無奈直喊「動彈不得，根本無法逛！」
原PO於臉書社團《台灣唐吉訶德 分享老實說 (DON DON DONKI)》上發文，其在文中無奈喊道「現在進來的人請三思半夜還是不少人，動彈不得～」隨後便貼出一張照片，只見畫面中，深夜時間店內的排隊人潮依舊不減，甚至讓人無法動彈。照片一曝光，就引來許多網友嚇壞直言，「居然！！還想說半夜人會少，看來要清晨去了XD」、「卡在下樓超過半小時，最後不買了」、「哇，大家都不用睡覺啊，好猛」、「是半夜比較多人嗎？結帳5小時比白天還誇張很多欸」、「剛剛廣播～結帳要等五個小時...」、「在外面排很快就進場，但要下二樓逛，結帳排非常久，半夜收銀員不多」。除此之外，甚至還有人透露「二樓生鮮區」是最為可怕的地方，「建議不要半夜去，白天結帳櫃檯比較多，大夜只開8個櫃檯，結帳回堵到二樓生鮮區，動彈不得，根本無法逛！排隊進場很快，真正無法動彈是二樓生鮮區！」（編輯：陳雅雲）