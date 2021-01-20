NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

唐吉訶德夜爆人潮！他崩潰「動彈不得」　一區域最可怕

編輯中心/綜合報導

2021-01-20 11:15:00｜2021-01-20 11:50:35

唐吉軻德
▲日本知名連鎖店「唐吉軻德」19日上午10時於西門町正式開幕，就有民眾曝光深夜的人潮情況，更有網友透露「一區域」最可怕。（圖／翻攝DON DON DONKI Taiwan 臉書粉專）
日本知名連鎖店「唐吉訶德」1月19日上午10時於西門町正式開幕，立馬吸引不少台灣民眾，甚至到了凌晨人潮依舊不減。對此，就有民眾曝光深夜的排隊情況，更有網友透露「一區域」最可怕，無奈直喊「動彈不得，根本無法逛！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《台灣唐吉訶德 分享老實說 (DON DON DONKI)》上發文，其在文中無奈喊道「現在進來的人請三思半夜還是不少人，動彈不得～」隨後便貼出一張照片，只見畫面中，深夜時間店內的排隊人潮依舊不減，甚至讓人無法動彈。
▲原PO分享唐吉訶德半夜店內人潮。（圖／翻攝《台灣唐吉軻德
▲原PO分享唐吉訶德半夜店內人潮。（圖／翻攝《台灣唐吉訶德 分享老實說 (DON DON DONKI)》臉書社團）
照片一曝光，就引來許多網友嚇壞直言，「居然！！還想說半夜人會少，看來要清晨去了XD」、「卡在下樓超過半小時，最後不買了」、「哇，大家都不用睡覺啊，好猛」、「是半夜比較多人嗎？結帳5小時比白天還誇張很多欸」、「剛剛廣播～結帳要等五個小時...」、「在外面排很快就進場，但要下二樓逛，結帳排非常久，半夜收銀員不多」。
除此之外，甚至還有人透露「二樓生鮮區」是最為可怕的地方，「建議不要半夜去，白天結帳櫃檯比較多，大夜只開8個櫃檯，結帳回堵到二樓生鮮區，動彈不得，根本無法逛！排隊進場很快，真正無法動彈是二樓生鮮區！」（編輯：陳雅雲）
關鍵字

NOW民調中心

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
50.93%49.07%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀