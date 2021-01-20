旅館吹風機很難用！過來人曝「悲慘經驗」：竟然用到爆炸
編輯中心/綜合報導
2021-01-20 12:00:58
許多人都曾有跨縣市出遊入住旅館的經驗，而每間旅館都有不同的風格。近日，就有女網友抱怨，住旅館時使用按壓式吹風機，結果使用到手痠、手麻，讓她根本沒辦法好好把頭髮吹乾，忍不住崩潰大喊「不要再裝這種了」，貼文一出，竟意外釣出網友的悲慘經驗。
原PO在《爆怨公社》表示，她在入住旅館時，發現房間內附設的吹風機，是按壓式的吹風機，必須要持續按著才會有風，結果她使用到整隻手痠，還是沒把頭吹好，這讓她不禁吶喊，「希望旅館、飯店不要再裝設這種吹風機，每次使用都是十分差勁的體驗，真的不好用」。許多網友看完也都認同原PO的想法，「真的超難用，現在都自己帶吹風機」、「直接自己帶家裡用的吹風機」、「住外面一定帶自己的吹風機」、「吹到手痠就算了，重點是吹了30分鐘還不乾，真的會氣死」、「不管國內外旅遊我都自備，不然真的是吹到手軟」、「飯店幾乎都用這種的，只要用橡皮筋把開關繞個幾圈就好了，我都這樣」。另外，就有網友分享超悲慘經驗，她高中上游泳課時，用的也是這款吹風機，沒想到才吹不到一半，整支吹風機就突然爆炸，讓她的手指受傷留疤，到現在依舊能看見疤痕，這讓她再也不敢使用這種吹風機。（編輯：許智超）