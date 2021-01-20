加油站哪種客人最討厭？員工揭「3地雷」：遇到絕對頭痛

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再來，她還指出「還有那種貨車車上好幾個大男人，重點油蓋鎖超級緊，也不下車幫忙開油蓋，全部就看著你在那打不開油蓋」，原PO透露有些客人的油蓋打不開，會請託他們下車來開，但有部分人一聽到要求，就會立馬臉臭；此外，她還遇過有些客人自認很了解加油站的SOP，還會在一旁教員工該怎麼做，但這樣的舉動反而讓他們很無奈。
最後，她表示還遇過一名婦人還沒開進加油站，就先瘋狂按喇叭示意要加油，「跟她說不是妳按喇叭我就一定要先幫妳加，總有個先來後到，結果婦人惱羞直接叫我滾」。遇到上述這些情形，就讓她無奈直呼「遇到這些腦細胞真的會瞬間死光欸」。
貼文一曝光，就引來許多網友感嘆留言，「辛苦了，加油」、「這生態就是這樣，很難不遇到奧客」、「還好我都自助加油，不用麻煩人家」、「支持自助加油，加油站真的不適合長久做下去，風吹日曬雨淋還要吸油味...」、「加油站真的很多奧客，辛苦了...」。
甚至有許多過來人也紛紛贊同直呼，「非常認同，當過3年加油員，遇到這些絕對頭痛」、「各種奧客千奇百怪，我老婆之前也遇過開計程車，加油只加30的」、「以前做加油站最討厭那種油槍已經跳兩次了，還說要再加的」、「也討厭還沒進站就按喇叭」。（編輯：陳雅雲）