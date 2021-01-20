洗澡只要30分！男臉綠「女生幹嘛洗1小時」 解答眾驚呆
編輯中心/綜合報導
2021-01-20 12:49:17
洗澡是許多人每天必做的事情，但如果是大家庭時，因每個人洗澡時間不同，有時等浴室就等到非常煩躁。近日，就有網友討論「為何女生洗澡都要洗超過一小時以上？」貼文引發廣大迴響。
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「我一直很不能理解，我自己洗澡都不會超過半小時，但是為何每次女生洗澡都會超過一小時，有的甚至有兩小時的，有女生可以為我解惑嗎？」貼文一出，女網友紛紛回應「有做保養的話基本上一小時跑不掉」、「含保養一小時跑不掉」、「頭髮難洗，吹頭髮+保養就要一小時起跳」、「之前室友也洗超久，問她到底在浴室幹嘛，她說要洗頭、護髮、卸妝、洗臉、敷臉、洗澡、去角質、洗好全身擦乳液，一共8個步驟，偶爾泡個澡，做這些事情沒有一小時出不了浴室」。而許多網友看了回應後紛紛驚呼「原來保養也會在浴室裡面做啊！」、「吹頭髮不是都到外面吹嗎」、「我姐都把頭髮盤起來，在浴室先卸妝、洗澡然後在保養，出來才吹頭髮，也一小時....第一次看到」、「保養也會在浴室嗎...家裡沒人這樣做啊」、「好震驚，原來保養也會在浴室完成」。（編輯：張嘉哲）