桃園醫院緊急撤220病患 鄭文燦：安排大巴支援後送
記者李春台/桃園報導
2021-01-20 12:55:08
因應衛福部桃園醫院群聚感染疫情不斷擴大，中央疫情指揮中心昨(19)日決定清空桃園醫院，預計今(20)日將轉出220名病患，同時請求陸軍支援化學兵協助消毒作業，繼昨日下午第一波的消毒工作後，今天陸軍六軍團33化學兵群再出動20人赴桃園醫院，協助病人移出的消毒工作。
部立桃園醫院目前群聚感染已累積2位醫生、4位護理師、1位外籍看護，及2名確診者家屬染疫。中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，目前該醫院確診病例，集中在6、7、9、10等4個樓層，這也是目前列為警戒的樓層，這兩天會清空院內病患，將可能染疫的醫護人員隔離，也讓醫院「降壓」，讓醫護能夠休息。桃園醫院昨日已先將120名病患外移到專責隔離病房，並請求陸軍六軍團33化學兵群協助消毒，今日再外移100名病人，目前樓曾已全面管制並消毒，據悉，化學兵著防護衣、防毒面罩，持消毒器在醫院外圍待命，主要負責協助住院病人轉院，針對病患及其家屬的手部、行李及走過的通道噴灑消毒液，作業過程均在院外，並沒有進入院內。
桃園市長鄭文燦上午主持市政會議時表示，有關部桃清空計畫，中央已與衛生局協調完畢，市府會全力配合，由警察局跟消防局協助病患後送的工作，安排救護車及大型巴士後送至桃園市轄內與雙北的醫院。
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