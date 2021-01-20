吃Buffet必拿！內行揭「3道菜」愛擺角落：老闆怕你多吃
編輯中心/綜合報導
2021-01-20 16:28:26
許多民眾都喜歡前往buffet吃到飽餐廳，享用各式各樣的高級料理，不過究竟怎樣才能吃回本，一直以來都是十分熱門的話題。對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享「3種料理」去吃到飽餐廳必拿，甚至透露通常都會擺在角落，老闆就是怕你多吃。
據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，吃到飽餐廳料理種類豐富，且選擇多樣，成為不少人聚餐首選之一。但她就指出，餐廳內有「3種料理」通常都會擺在角落，就是因為老闆害怕你多吃！第一種為「海鮮」，她透露不少吃到飽餐廳都會擺放海鮮，供顧客享用，但許多人都會選擇已經熟透的海鮮，她指出「新鮮的生海鮮」才是餐廳內最昂貴的食材之一，甚至味道、口感還不輸熟海鮮。
第二種為「壽司」，一般吃到飽餐廳都會提供壽司，但她就建議除了壽司外，還可以多挑選生魚片或刺身等美食，價格也比其他的壽司要更貴一些，且這種料理對手藝要求極高，吃了絕對不虧，因此要是去吃到飽餐廳，若有看見千萬不要別忽略了。第三種為「肉捲」，她指出餐廳內以新鮮的肉所組成的肉捲，肉質相當甜美，且比起冷凍肉捲品質更好且新鮮，吃起來口感也十分好；除此之外，她加碼爆料，指出燒烤店或火鍋店，也都會提供肉捲，她就建議切記不要選到冷凍肉捲，因一般冷凍肉捲經過料理後，很可能就成渣滓，吃起來口感也不太不好，而新鮮的肉捲在料理後口感還是特別有彈性。 （編輯：陳雅雲）