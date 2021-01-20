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為何不封邊境、顧國內？內行點「致命關鍵」：撐不了多久

編輯中心/綜合報導

2021-01-20 17:18:42

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▲國內疫情升溫，就有網友質疑「為何不先把邊境關起來，專心顧國內？」（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）
衛福部立桃園醫院新冠肺炎群聚案延燒，至今（20）日已經10人確診。對此，就有網友在《PTT》表示，看到最近疫情升溫，今天又有境外移入，讓他忍不住質疑「為何不先把邊境關起來，專心顧好國內？」貼文一出，也引起網友們的熱烈討論。
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許多網友看完也紛紛回應，「有哪國是禁本國人入境的？」、「那如果是你的家人呢，你有想過嗎」、「是要怎麼封？國人要回來阿，要是你家人！你怎麼想」、「怎麼不開始全家都不出門就好了」，不過也有網友指出，「有些人就愛偷偷跑出國阿」、「疫情久了，讓大家都鬆散了」、「去年六月以後存僥倖心態出境的，拜託通通禁止入境」。
▲指揮中心前就表示，台灣並非鎖國，提升邊境管制只是因應現階段疫情評估需要。（圖／NOWnews資料畫面）
▲指揮中心前就表示，台灣並非鎖國，提升邊境管制只是因應現階段疫情評估需要。（圖／NOWnews資料畫面）
另外，就有內行的網友點出關鍵，台灣多山土地貧瘠又缺乏天然資源，不像其他大國家可以關邊境，自給自足十年都不是問題，許多東西都要靠進出口來維持，「邊境關三個月就差不多等於亡國了，除了農業外，全國人民就集體失業了」、「進出口關起來，撐不了多久」、「你先試試不買任何進口食品物品能撐多久再來談」。

中央流行疫情指揮中心先前就曾表示，在台灣確定有變種的武漢肺炎病毒，不認為在社區有感染可能，但台灣已有病例，且此病毒傳染5大洲，若要針對各別地區限制，看起來防疫效果也不大，但如果都不做，風險也很大，因此才要限定外國人入境，但台灣並非鎖國，提升邊境管制只是因應現階段疫情評估需要。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 
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