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有症狀被強制隔離！女醫護遭「扣半薪」懊悔：採檢還自付

編輯中心/綜合報導

2021-01-20 17:11:46

▲美國「時代雜誌」（Time）日前公布2020年風雲人物讀者票選結果，在冠狀病毒疫情期間冒著生命危險於前線服務的護理師、醫師、運送人員、雜貨店人員等「必要工作人員」勝出。示意圖。（圖／取自 Pixabay ）
▲有一名女醫護人員無奈表示，自己這個月薪水被扣了3000元，原因是上個月「居家隔離的兩天，以病假論，故須扣半薪」。（示意圖／取自 Pixabay ）
面對全球新冠疫情的威脅，站在民眾前面守護的，就是辛苦的醫護人員們。不過就有一名女醫護人員無奈表示，自己這個月薪水被扣了3000元，原因是「居家隔離的兩天，以病假論，故須扣半薪」，過程曝光也引發關注。
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原PO在PTT女版上控訴，自己目前任職於北部某醫學中心，因為去年出現喉嚨痛、流鼻水症狀，被要求採檢並在等待期間居家隔離，等待結果要2次陰性後，才能回院上班，結果這個月原PO收到薪水時發現，居家隔離的兩天被依病假處理，扣了半薪3000元，且「兩次的採檢費，還自付了1560元，已透過院內管道申訴，20天了都沒下文」。
▲醫護人員誠實報告有症狀，卻被扣半薪，採檢費用也要自出。（圖／翻攝PTT）
▲醫護人員誠實報告有症狀，卻被扣半薪，採檢費用也要自出。（圖／翻攝PTT）
這樣的遭遇也讓她相當無奈，「原本只要吃止痛藥鼻水藥，就可以繼續上班。這樣被強迫隔離，還要付出等同4500元的代價，好後悔當初主管問的時候，承認我有喉嚨痛，不說就沒事了」，更感嘆「其實去年到現在，都還沒領到政府的補助，羨慕居家隔離14天就有14000拿的人」。

貼文曝光後也引發話題，不少鄉民也紛紛聲援，「這樣只會搞到大家都不想誠實而已」「謝謝你的付出與配合，覺得病假半薪還好，但醫護自付檢驗費就不合理了」、「醫護人員的話我覺得這樣完全不合理」、「好奇這樣的制度，不是鼓勵大家不要誠實告知自己的狀況嗎？」「被扣薪水，還被迫請自己的假，而且是醫院環境造成阿，太不合理」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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