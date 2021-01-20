在外用餐自己收餐盤是「奴性重」？兩派意見吵翻：很難嗎
編輯中心/綜合報導
2021-01-20 17:18:52
在外頭用餐，除了食物本身的口感與品質外，店員的服務、整家店的裝潢和氛圍也是很重要的環節。不過亦有許多餐廳主打「半自助」式用餐，由消費者自行收拾餐盤，通常也會收取較低的服務費。但就有網友認為，「要自己收餐盤根本不合理」，問題掀起討論，自己收餐盤真的很奴性嗎？引發兩派不同看法的網友熱議。
近日有網友在PTT發起「不收餐盤運動」，認為店家若要求消費者自己收餐盤，就應該降低收費的標準，若餐點還是一樣貴，那要消費者自己收餐盤就「不合理」，因此呼籲大家「落實不收餐盤運動」。有網友於是疑惑發文，「自己收餐盤真的很奴性嗎？」好奇請教大家收餐廳的人就是奴性嗎，更透露自己是會照店家要求收餐盤，但看到許多網友都說不收餐盤，不禁想詢問其他鄉民的看法。
文章掀起兩派論戰，覺得自己收餐盤沒問題的網友認為，「沒收10％服務費的話，餐盤自己收合理」、「順手收沒什麼不好，哪裡奴」、「現在很多百貨也都推崇個人可以自助收餐盤」、「進到人家餐廳吃飯就遵守規定很難嗎」。但也有網友不以為然，「你在路邊攤你也不會自己收啊」、「台灣有些商人會利用台灣人的善良省自己成本」、「現在一堆餐廳也學這招，有的還照收服務費」、「收餐盤本來就是店家要做的，消費者不收也是合情合理」、「去任何一個餐廳用餐都沒有義務要幫店家收拾」。（編輯：倪浩軒）