長輩盯婚前3個月「不可空房睡」！人妻慌了 內行曝解法
編輯中心/綜合報導
2021-01-20 18:05:38
結婚是人生大事，許多人都嚮往和適合自己的另一半攜手共度餘生，但婚姻不僅是兩人戀愛修成正果，更會牽扯到兩個家庭。許多長輩的看法和對傳統習俗的見解，有時候甚至會成為新人之間的壓力。有位女網友就透露，自己與男友到了論及婚嫁的階段，但長輩交代「結婚前3個月新娘不能守空房睡」，讓她好傻眼，詢問大家「這樣的習俗有人遇過嗎？」更釣出許多過來人分享解決辦法。
有位女網友在臉書社團《靠北婚姻2.0》投稿發文，透論自己與男友還沒結婚，但已經在討論結婚細節。不過長輩卻交代，「結婚前3個月新娘不能守空房睡，不然婚姻會空」。原PO透露自己男友是三班制的工作，有時會值晚班，沒法每晚都在家裡睡，讓她不禁傻眼質疑「要叫一個人來陪睡？這樣的習俗有人遇過嗎？」準新娘婚前不能獨睡的說法引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「這時候就知道小王的重要了」、「三個月真的太久了啦」、「開放應徵陪睡，應該一下子就會擠爆」、「習俗聽聽就好，我們結婚日，隨便找一天，事後發現農民曆寫大凶，還不是好好的，結果那些大吉的都離婚了」、「現在都什麼年代了？請問妳是嫁給古代人嗎」。另外也有許多過來人表示，「親身遇過 ，用對方整套衣服化解」、「我婆婆也有說，但放一套穿過的衣服就可以了」、「台中有這習俗，找自己熟的同性朋友或兄弟姊妹」、「放一套先生的上衣及長褲在床上就可以了」、「鄉下地方是這樣沒錯，我堂哥跟堂嫂結婚後沒住家裡，新房由我跟堂姐睡三個月」。（編輯：倪浩軒）