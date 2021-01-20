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撿到7公斤鯨魚嘔吐物！他一查「市價」秒暴富：太幸運了

編輯中心/綜合報導

2021-01-20 17:59:05

▲泰國一名漁民撿到一個7公斤重的「鯨魚嘔吐物」，一查發現真相嚇壞。（示意圖／翻攝自《Khaosod TV》 YouTube及《pexels》）
▲泰國一名漁民撿到一個7公斤重的「鯨魚嘔吐物」，一查發現真相嚇壞。（示意圖／翻攝自《Khaosod TV》 YouTube及《pexels》）
漁民出海全靠天吃飯，有時能捕獲什麼自己都不確定。近日，泰國一名男子在停船時，撿到一塊7公斤重的怪石頭，結果一查才發現是「鯨魚的嘔吐物」，而且這塊嘔吐物的市價高達21萬英鎊（約新台幣800萬元），讓他瞬間變成百萬富翁。
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根據《Khaosod TV》報導，一名20歲漁民瑪哈潘（Chalermchai Mahapan）日前出海捕魚，卻因為天候不佳被迫提早返航，沒想到在岸邊停靠船隻時，突然看到一塊不明物體，瑪哈潘一開始還沒想太多，認為只是一顆普通的石頭。
不過，在瑪哈潘仔細觀察後，認為這顆奇怪的石頭可能價值不斐，於是將它搬回家並請教村裡的長者，長者看完透露「這是龍涎香，是從抹香鯨腸道中膽管分泌出來的物質」，事後，瑪哈潘也請實驗室化驗這塊「嘔吐物」，最後證實真的是龍延香。

▲瑪哈潘請實驗室化驗這塊「鯨魚的嘔吐物」，確定這真的是龍延香。（圖／翻攝自《Khaosod
▲瑪哈潘請實驗室化驗這塊「鯨魚的嘔吐物」，確定這真的是龍延香。（圖／翻攝自《Khaosod TV》 YouTube）
而這塊7公斤龍延香的市價，竟然高達21萬英鎊，對此，瑪哈潘強調「我很幸運的發現了它，但我不急著出售，代理商會幫我找到一個國際買家」，目前他將以每公斤24500英鎊（約新台幣93萬元）的價格等待買家上門。
據了解，龍涎香又被稱做「海洋寶藏」、「浮金」，因為能發出持久香氣，自古就被視作珍寶，在香水中是廣受歡迎的成分，常見於宮廷當作香料或藥物，近年各地也時有所聞漁民在海邊幸運撿到龍涎香因而致富。（編輯：許智超）
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