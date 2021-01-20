尪300萬梭哈台積電！妻崩潰「買房錢沒了」　7天後神逆轉

有「護國神山」之稱的台積電，股價屢創新高，今（20）日盤中更衝上650元新天價，終場以647元作收。然而日前也有一名人妻發文，表示老公竟私自動用300多萬元的買房基金，拿去All IN台積電股票，還連買5張，讓她既傻眼又焦慮，因為倆人存款就只剩13萬。不過事隔7天，台積電沒讓人失望，反而讓他們賺進21萬，讓網友直呼「裝潢錢都有了」！

我是廣告 請繼續往下閱讀

一名女網友13日在臉書粉專《靠北婚姻2.0》發文，表示她與老公新婚不久，最近預計要買房，而倆人存款約268萬元，娘家與婆家也贊助了50萬當買房基金，豈料老公看漲台積電，還表示「一定會賺，房子不急，台積電比較急」，於是便將300多萬All IN，買了5張台積電股票。

▲一名女網友13日在臉書粉專《靠北婚姻2.0》發文。（圖／翻攝自《靠北婚姻2.0》）

不過這也讓原PO超級焦慮，因為倆人存款瞬間剩下13萬元，娘家與婆家的長輩也一直關心「何時要看房」，並表示要一起跟著去看，她為此相當苦惱，只好求助網友「我該怎麼辦？直接跟他們說老公All IN台積電，我們沒錢了嗎」？

然而事隔一個禮拜，就有其他網友在PTT發文，對於該名女網友當初的發文內容進行推算，並表示那一天台積電收在605元，今（20）日台積電就站上647元，若以今日首盤價647元來算，當初原PO老公花了302萬5000元買5張，現在股價已暴漲至323萬5000元，短短7天就賺進21萬元。





文章一曝光，網友們紛紛留言「已經有裝潢款了」、「早就說買房不會比買GG急了」、「之前上網求助，現在可以上網炫耀了」、「發財了啦，買台積真的聰明」、「老婆要提醒老公記得下車，進賭場要記得設停利停損點」、「超爽的，買兩個車位，停橫的」、「別人的老公總是不會讓人失望」。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）