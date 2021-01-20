確診者足跡再增5處 排隊名店福隆粩緊急停業消毒
記者李春台/桃園報導
2021-01-20 20:34:15
中央疫情指揮中心今(20)日公布染疫護理師一家三口(案863、864、865)最新的活動足跡，除了原先公布的桃園南門市場及摩斯漢堡桃捷A7店，今天再增加5處新地點，市府環保局下午隨即派員前往消毒環境，各店家接獲通知後也停止營業全面消毒。
指揮中心下午公布確診者完整的公共場所活動史，新增廣德海鮮餐廳、麥當勞桃園三民店、台北大腸蚵仔麵線、福隆粩、及一品金湯豆漿王中平店。麥當勞發布聲明表示，三民餐廳於18日接獲桃園衛生局通報，有確診個案至該餐廳外帶餐點，該餐廳除於當天打烊前依照「餐廳防疫執行要點」加強清潔，打烊後全店消毒，並自今（20）日下午3時半起停業消毐，確保環境衛生及員工與顧客的安全健康。
另外位在潮洲街的福隆粩門市，下午也緊急拉下鐵門停止營業，門口貼出公告表示今天全面消毒中，請取貨民眾明天再來；業者蔡先生表示，他也是臨時被告知有確診者曾在16日晚間來過，因為接近過年，門市限定中午及晚上兩時段供民眾排隊購買，晚上時段排隊人潮比較多，很可能確診者就是那個時間來店裡排隊買麻粩。另外同樣也在附近的一品金湯豆漿王中平店，下午尚未營業，環保局稍早已派人員到附近噴灑消毒。