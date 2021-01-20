NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

確診者足跡再增5處　排隊名店福隆粩緊急停業消毒

記者李春台/桃園報導

2021-01-20 20:34:15

福隆粩停業消毒
▲位於潮洲街的桃園排隊名店福隆粩門市，下午也緊急拉下鐵門停止營業，門口貼出公告表示今天全面消毒中，請取貨民眾明天再來。（圖／記者李春台攝, 2021.01.20）
中央疫情指揮中心今(20)日公布染疫護理師一家三口(案863、864、865)最新的活動足跡，除了原先公布的桃園南門市場及摩斯漢堡桃捷A7店，今天再增加5處新地點，市府環保局下午隨即派員前往消毒環境，各店家接獲通知後也停止營業全面消毒。
我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心下午公布確診者完整的公共場所活動史，新增廣德海鮮餐廳、麥當勞桃園三民店、台北大腸蚵仔麵線、福隆粩、及一品金湯豆漿王中平店。
麥當勞發布聲明表示，三民餐廳於18日接獲桃園衛生局通報，有確診個案至該餐廳外帶餐點，該餐廳除於當天打烊前依照「餐廳防疫執行要點」加強清潔，打烊後全店消毒，並自今（20）日下午3時半起停業消毐，確保環境衛生及員工與顧客的安全健康。

另外位在潮洲街的福隆粩門市，下午也緊急拉下鐵門停止營業，門口貼出公告表示今天全面消毒中，請取貨民眾明天再來；業者蔡先生表示，他也是臨時被告知有確診者曾在16日晚間來過，因為接近過年，門市限定中午及晚上兩時段供民眾排隊購買，晚上時段排隊人潮比較多，很可能確診者就是那個時間來店裡排隊買麻粩。
另外同樣也在附近的一品金湯豆漿王中平店，下午尚未營業，環保局稍早已派人員到附近噴灑消毒。
關鍵字

NOW民調中心

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
47.91%52.09%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀