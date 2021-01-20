澎湖禁止員工桃園出差 桃市府：各縣市合作抗疫立場不變
記者李春台/桃園報導
2021-01-20 21:01:36
桃園醫院群聚感染發燒，繼國防部通令官兵不要到桃園後，澎湖縣長賴峰偉也在今(20)日宣布，即日起禁止澎湖縣政府員工前往桃園出差，除非必要，否則暫停至台灣本島洽公。桃園市府新聞處長詹賀舜表示，桃園市在國境、醫院及社區三層防護網，都承擔比其他縣市更大的風險，防疫無分彼此，未來仍會秉持各縣市合作抗疫的立場，不會因為澎湖縣政府的決定而有任何改變。
詹賀舜指出，桃園市的4個集中檢疫所以及11家責任醫院隔離病房，是目前使用率最高的，一年來確診病患有超過2成以上在桃園市的醫院收治，而桃園市防疫旅館，也服務澎湖、金門、馬祖三個離島及路程較遠的的民眾，主要是因為中央防疫指揮中心規定，離島鄉親從國外回來，不能直接搭乘國內線，必須完成14天隔離，因此，桃園市的防疫旅館一開始就讓離島居民及路程較遠縣市民眾（如屏東縣）入住，未來，仍持續秉持共同抗疫的精神，繼續協助各縣市。詹賀舜說，以今年一月份統計，澎湖回國的鄉親，就有9位住在桃園市的防疫旅館，目前尚有6位在隔離中，桃園市秉持各縣市合作抗疫的立場，繼續轉介離島居民在桃園市防疫旅館隔離，不會因為澎湖縣政府的決定，而有任何改變。
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