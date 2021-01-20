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一堆人搶逛唐吉訶德！桃園女護理師無奈嘆：罵醫護還群聚

編輯中心/綜合報導

2021-01-20 21:29:37

▲唐吉軻德昨（19）日開幕，第一天就湧入大批人潮。（圖／記者許苡晴攝）
▲唐吉軻德昨（19）日開幕，第一天就湧入大批人潮，對此，也有一名自稱在桃園工作的女護理師無奈發文了。（圖／記者許苡晴攝）

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（COVID-19）群聚案持續擴大，今（20）日感染人數再增1人，自12日宣布以來，9天內累計共10人確診。對此，也有一名自稱在桃園工作的護理師匿名發文，表示「近日疫情令人憂心，拜託大家真的別去人多的景點，尤其是桃園以北」。

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該名女護理師在臉書《靠北景點2.0》發文，表示自己是一名在桃園工作的護理師，因為近日疫情令人憂心，她拜託大家真的別去人多的景點，「尤其是桃園以北，這幾天還看到一堆人跑去排從日本來的那間店，從新聞上見識到那個人潮，看在我們醫療人員內心真的是很無奈」。

▲一名女網友在臉書《靠北景點2.0》發文。（圖／翻攝自《靠北景點2.0》）
▲一名女網友在臉書《靠北景點2.0》發文。（圖／翻攝自《靠北景點2.0》）
原PO也提到，台灣的安全是建立在第一線防疫人員和醫護的堅持之下，但是這次爆發本土案例，又有多少人是指著醫療人員罵，然後轉頭過去跟著排隊群聚，甚至可能不戴口罩，況且再過不久，農曆新年就要到來，想必各地景點又是滿滿的人潮。

她也呼籲，「希望大家能記住，千萬別忘記你們的日常生活是用防疫和醫護人員的血與淚換來的，別把這樣的安逸生活當作理所當然，我們是人會累也會垮，多點鼓勵多點包容，少點指責少點口水，然後遵守防疫新生活，拜託」，而她也在文末表示，疫情已經持續一年了，再這樣下去，自己真的不想再做護理師了。

貼文一出，不少網友紛紛替她加油打氣，「辛苦了！感謝妳們的付出！希望大家一起努力渡過難關」、「辛苦了，加油」、「辛苦你們了，醫護人員真的很辛苦也很偉大，我們能做的就是戴口罩少群聚多洗手照顧好自己」、「辛苦了，加油，請大家一起配合防疫」、「醫護加油」、「辛苦了！為了醫護為了自己，我取消了我們家的春節旅行，平安重要」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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