一堆人搶逛唐吉訶德！桃園女護理師無奈嘆：罵醫護還群聚

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（COVID-19）群聚案持續擴大，今（20）日感染人數再增1人，自12日宣布以來，9天內累計共10人確診。對此，也有一名自稱在桃園工作的護理師匿名發文，表示「近日疫情令人憂心，拜託大家真的別去人多的景點，尤其是桃園以北」。

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該名女護理師在臉書《靠北景點2.0》發文，表示自己是一名在桃園工作的護理師，因為近日疫情令人憂心，她拜託大家真的別去人多的景點，「尤其是桃園以北，這幾天還看到一堆人跑去排從日本來的那間店，從新聞上見識到那個人潮，看在我們醫療人員內心真的是很無奈」。

▲一名女網友在臉書《靠北景點2.0》發文。（圖／翻攝自《靠北景點2.0》）

她也呼籲，「希望大家能記住，千萬別忘記你們的日常生活是用防疫和醫護人員的血與淚換來的，別把這樣的安逸生活當作理所當然，我們是人會累也會垮，多點鼓勵多點包容，少點指責少點口水，然後遵守防疫新生活，拜託」，而她也在文末表示，疫情已經持續一年了，再這樣下去，自己真的不想再做護理師了。





貼文一出，不少網友紛紛替她加油打氣，「辛苦了！感謝妳們的付出！希望大家一起努力渡過難關」、「辛苦了，加油」、「辛苦你們了，醫護人員真的很辛苦也很偉大，我們能做的就是戴口罩少群聚多洗手照顧好自己」、「辛苦了，加油，請大家一起配合防疫」、「醫護加油」、「辛苦了！為了醫護為了自己，我取消了我們家的春節旅行，平安重要」。（編輯：郭佩蓉）