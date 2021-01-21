國小生是非題被扣分！家長見「內容」秒氣炸：老師別鬧了
編輯中心/綜合報導
2021-01-21 00:02:58｜2021-01-21 00:05:52
父母關心孩子學習成績相當正常，因此當學校考試出問題時也會格外細心。就有一名家長發現孩子考卷的「錯了兩題是非題」，沒想到一細看題目內容後卻產生疑問，貼文曝光後，立刻引發眾多家長憤怒喊：「老師別鬧了」。
一名網友在臉書《爆怨公社》貼出孩子的社會科考卷，只見在眾多是非題中，有兩題遭到老師指出錯誤，被扣了六分。不過題目內文一看卻讓他出現疑惑，「這題目真的不懂，有哪位好心人可以幫我解答？」只見被扣分的題目中，第8題為「每個人都有不願意讓別人碰觸的物品或部位，我們應該要互相尊重」，孩子也回答「正確」，不過老師卻用紅筆畫上「叉」否定；另外一題「參加社團會減少我們複習學校課業的時間，所以要盡量避參與」，孩子原本打叉，老師則認為答案是「正確」。貼文曝光後也讓不少家長氣憤回應，「老師別鬧了，這兩個答案我不能接受」、「這老師有私心」、「老師教的不一定是對的，所以我們要自己慎選老師（O）」、「什麼鬼答案，台灣教育有多失敗從一張紙就能看的出來了」、「是讀國小還是改造所？」；原PO最後也更新進度，家長後續向老師出疑惑，對方則表示「改錯了」，並請孩子今天帶回考卷再一起訂正。（編輯：潘毅）