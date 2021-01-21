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NOW早報／吃buffet怕虧？「3料理」拿了超賺：老闆很害怕

編輯中心/綜合報導

2021-01-21 06:18:53

▲男網友日前和家人一起去吃buffet，豈料當他吃了白飯以後，就被家人臭罵一頓，貼文一出，引起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲國內自助buffet品牌眾多，通常價位都頗高，引發許多人討論「如何吃才能回本」的話題。（示意圖／取自unsplash）
吃Buffet必拿！內行揭「3道菜」愛擺角落：老闆怕你多吃
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許多民眾都喜歡前往buffet吃到飽餐廳，享用各式各樣的高級料理，不過究竟怎樣才能吃回本，一直以來都是十分熱門的話題。對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享「3種料理」去吃到飽餐廳必拿，甚至透露通常都會擺在角落，老闆就是怕你多吃。
第一種為「海鮮」，她透露不少吃到飽餐廳都會擺放海鮮，供顧客享用，但許多人都會選擇已經熟透的海鮮，她指出「新鮮的生海鮮」才是餐廳內最昂貴的食材之一，甚至味道、口感還不輸熟海鮮。

第二種為「壽司」，一般吃到飽餐廳都會提供壽司，但她就建議除了壽司外，還可以多挑選生魚片或刺身等美食，價格也比其他的壽司要更貴一些，且這種料理對手藝要求極高，吃了絕對不虧，因此要是去吃到飽餐廳，若有看見千萬不要別忽略了。

第三種為「肉捲」，她指出餐廳內以新鮮的肉所組成的肉捲，肉質相當甜美，且比起冷凍肉捲品質更好且新鮮，吃起來口感也十分好；除此之外，她加碼爆料，指出燒烤店或火鍋店，也都會提供肉捲，她就建議切記不要選到冷凍肉捲，因一般冷凍肉捲經過料理後，很可能就成渣滓，吃起來口感也不太不好，而新鮮的肉捲在料理後口感還是特別有彈性。 

▲老饕分享buffet吃到飽拿「三料理」最賺。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲老饕分享buffet吃到飽拿「三料理」最賺。（示意圖／翻攝Pixabay）
今日天氣／南方雲系今天北移！西半部白天回溫破25度

南方雲系今（21）日會北移，台灣東部、東南部及離島地區都將出現短暫陣雨，其他地區大致穩定可見陽光，但仍可能有零星降雨；而受東風及東北風影響，沿海地區及海上可能出現陣風，海邊及海上活動要多加留意。

溫度方面，今天中部以北低溫約14至17度，白天高溫和今天類似，西半部高溫約25至28度，東半部約23、24度。

▲今天全台天氣回溫。（圖／NOWnews資料圖片）
▲今天全台天氣回溫。（圖／NOWnews資料圖片）
群聚個案足跡曝光　不只摩斯！麥當勞、海鮮餐廳都去過

部立桃園醫院爆發院內群聚感染事件，短短8天已經累積9人確診，昨（20）天中央流行疫情指揮中心再度捎來壞消息，國內新增一名本土個案，是案839護理師的同住祖母。

另外針對前一日的確診個案，指揮中心今天也公布最新疫調足跡，針對案863、案864的公共場所的活動史，陳時中提到，除了昨天公布的南門市場，今天還新增1/12案864大約中午12點到下午5點間，有到過廣德海鮮餐廳，然後1/13，案863、案864在桃園南門市場，1/16案864則是到過台北大腸蚵仔麵仔麵線等店。

另外案865，陳時中提到，我們掌握他在1/16到1/18在桃捷摩斯漢堡上班是到晚上9點，1/16他大概下班後9點10分到9點半，有到過桃園三民麥當勞。

▲指揮中心公布院內群聚感染個案的足跡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布院內群聚感染個案的足跡。（圖／指揮中心提供）
陳時中稱「台灣篩檢比大陸準」　黃安氣到發飆：誰說的

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前召開記者會，現場媒體提問為何台灣自費篩檢新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）會比大陸貴19倍，陳時中冷回一句：「因為我們比較準哪！」此話一出，親中立場鮮明的藝人黃安很不是滋味，發文怒嗆：「誰告訴你收費高一定比較準這種事？」

對於陳時中的發言，黃安氣到不行，PO文痛罵：「誰告訴你收費高一定比較準這種事？陳時中的性格就是喜歡在嘴上佔便宜，不肯服軟，所以經常有『傻逼』的神回答。」更酸台灣一直不敢進行普篩，只敢直接宣布零確診，現在案例一個個爆出來剛好被打臉。

▲陳時中（左圖）一句話點燃黃安怒火。（圖／翻攝疾管署直播、黃安微博）
▲陳時中（左圖）一句話點燃黃安怒火。（圖／翻攝疾管署直播、黃安微博）
拜登宣誓就任美國總統　呼籲危機中團結迎接挑戰

民主黨籍美國準總統拜登（Joe Biden）於在美東時間20日上午11時30分出席就職大典，在最高法院大法官羅伯茲（John Roberts）見證下，於國會大廈西翼宣誓就職，成為美國第46位總統，並以78歲高齡成為該國史上年紀最大的總統。

拜登宣誓後，立刻發表就職演說。他形容這是「民主的一天」，緊接著表示美國目前正面臨挑戰，像是奪去不少生命的新冠肺炎疫情、種族平等問題，新任政府必須克服這些挑戰，他也在演說中強次強調團結面對挑戰的重要性，「只要團結，美國便不會失敗」。拜登承諾會成為美國人的總統，呼籲國家經過嚴重分裂後，應重新出發。

▲美國總統拜登在就職演說中，重申「團結」的重要性。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登在就職演說中，重申「團結」的重要性。（圖／美聯社／達志影像）
一堆人搶逛唐吉訶德！桃園女護理師無奈嘆：罵醫護還群聚

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（COVID-19）群聚案持續擴大，昨（20）日感染人數再增1人，自12日宣布以來，9天內累計共10人確診。對此，也有一名自稱在桃園工作的護理師匿名發文，表示「近日疫情令人憂心，拜託大家真的別去人多的景點，尤其是桃園以北」。

該名女護理師在臉書《靠北景點2.0》發文，表示自己是一名在桃園工作的護理師，因為近日疫情令人憂心，她拜託大家真的別去人多的景點，「尤其是桃園以北，這幾天還看到一堆人跑去排從日本來的那間店，從新聞上見識到那個人潮，看在我們醫療人員內心真的是很無奈」。

她也呼籲，「希望大家能記住，千萬別忘記你們的日常生活是用防疫和醫護人員的血與淚換來的，別把這樣的安逸生活當作理所當然，我們是人會累也會垮，多點鼓勵多點包容，少點指責少點口水，然後遵守防疫新生活，拜託」，而她也在文末表示，疫情已經持續一年了，再這樣下去，自己真的不想再做護理師了。
▲唐吉軻德開幕爆人潮，許多人紛紛排隊搶逛，對此，也有一名自稱在桃園工作的女護理師無奈發文了。（圖／翻攝《台灣唐吉軻德
▲唐吉軻德開幕爆人潮，許多人紛紛排隊搶逛，對此，也有一名自稱在桃園工作的女護理師無奈發文了。（圖／翻攝《台灣唐吉訶德分享老實說 (DON DON DONKI)》臉書社團）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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