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唐吉訶德開幕被擠爆！日本人全傻眼　抖出「2致命缺陷」

編輯中心/綜合報導

2021-01-21 07:10:59

唐吉訶德
▲唐吉訶德於19日在西門町盛大開幕，第一天湧入許多人潮。（圖／翻攝唐吉訶德臉書粉專）
日本「唐吉訶德」1月19日上午10時於西門町正式開幕，結果引來大批民眾排隊搶逛，即便有人選在「半夜時段」前往，卻還是出現人山人海的狀況，排隊結帳竟然要等5小時，讓人非常崩潰。對此，日本網友也紛紛討論此現象。
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唐吉訶德在日本是擁有290家以上的店舖，裡頭商品琳瑯滿目，有賣生鮮食品、化妝品、家電、生活用品、零食等超過四萬種商品，可以說是國人到日本必逛的商店之一，如今來到台灣開店，引爆許多人在疫情非常時期不能出國的慾望，開幕首天就擠爆店內外。
而許多網友原本以為24hr營業的堂吉訶德，在深夜時段比較沒人，沒想到不少人在臉書社團分享哀嚎「兩點進去七點才出來，真的要瘋了」、「結帳要等五小時，我直接放棄」、「過一陣子再去逛，太扯了，半夜結帳等五小時」、「半夜12點去，我結完帳出來五點了....」。

▲網友日前分享凌晨兩點時，唐吉軻德內部人龍動彈不得。（圖／PTT）
▲網友日前分享凌晨兩點時，唐吉軻德內部人龍動彈不得。（圖／PTT）
結果這樣的開幕熱潮，引發不少日本網友在推特、5ch論壇討論表示「日本的店去到別國都賣比較貴www」、「價格不是很多都比較高ww排什麼隊」、「現在疫情嚴重，怎麼還會去塞滿店舖呢？」、「希望本國店舖不要造成別人困擾，現在疫情很嚴重」、「不只唐吉訶德，包括藥妝店跟服飾店過去台灣都是賣比較貴的」、「台灣人是不是想來日本想瘋了www沒很喜歡逛唐吉訶德呢，在台灣價格應該更貴」。

而對於近日醫院群聚感染事件擴大，不少人憂心唐吉訶德這樣大量人潮會造成防疫破口，台北市衛生局也出面表示，不方便針對個案做回應，秋冬防疫專案有詳細規定，商場也有進行防疫措施，在中央沒有更進一步規定的情況下，就是依照SOP作業，若中央針對大型商場防疫有其他只是，也會宣傳跟呼籲。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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