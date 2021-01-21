唐吉訶德開幕被擠爆！日本人全傻眼　抖出「2致命缺陷」

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而許多網友原本以為24hr營業的堂吉訶德，在深夜時段比較沒人，沒想到不少人在臉書社團分享哀嚎「兩點進去七點才出來，真的要瘋了」、「結帳要等五小時，我直接放棄」、「過一陣子再去逛，太扯了，半夜結帳等五小時」、「半夜12點去，我結完帳出來五點了....」。
結果這樣的開幕熱潮，引發不少日本網友在推特、5ch論壇討論表示「日本的店去到別國都賣比較貴www」、「價格不是很多都比較高ww排什麼隊」、「現在疫情嚴重，怎麼還會去塞滿店舖呢？」、「希望本國店舖不要造成別人困擾，現在疫情很嚴重」、「不只唐吉訶德，包括藥妝店跟服飾店過去台灣都是賣比較貴的」、「台灣人是不是想來日本想瘋了www沒很喜歡逛唐吉訶德呢，在台灣價格應該更貴」。
而對於近日醫院群聚感染事件擴大，不少人憂心唐吉訶德這樣大量人潮會造成防疫破口，台北市衛生局也出面表示，不方便針對個案做回應，秋冬防疫專案有詳細規定，商場也有進行防疫措施，在中央沒有更進一步規定的情況下，就是依照SOP作業，若中央針對大型商場防疫有其他只是，也會宣傳跟呼籲。（編輯：張嘉哲）
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