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為何不敢上公司廁所？女曝崩潰原因　上班族認了：整天掰

編輯中心/綜合報導

2021-01-21 07:52:27｜2021-01-21 08:40:42

▲廁所（示意圖／翻攝Pixabay）
▲常常待在公司的上班族也是有上廁所的需求，但有些人總是不喜歡使用公司的廁所。（示意圖／翻攝Pixabay）
常常待在辦公室的上班族由於在公司的時間較長，也是有需要上廁所的時候，但你是否聽說過有些人完全不敢在公司上廁所的事情？近日，就有網友討論「公司上廁所的聲音」貼文引發廣大迴響。
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原PO在PTT貼文指出「今天去業主的公司開會，因為是第一次去所以環境都很陌生，進會議室之前，同行的同事（2男加上我1女）就都去了一趟廁所，但我身為一個女生，在小號時有想要刻意壓低音量，結果走出來之後，一個男同事竟然說『剛剛小號的聲音也太大，是你嗎？』當下我真的尷尬的要死，也覺得好丟臉」。
▲網友分享自己去上廁所時，被同事質疑小號太大聲，讓他超尷尬。（圖／NOWnews資料照片）
▲網友分享自己去上廁所時，被同事質疑小號太大聲，讓他超尷尬。（圖／NOWnews資料照片）
「事後，只好一直說服自己說是隔間隔音設計不良，有聲音很正常，不過還是覺得羞恥，轉念轉不過來啊，想請問大家，有沒有類似的經驗？一般被說尿聲太大都怎麼回應跟化解尷尬的？ 還有，這個聲音大小的問題有解嗎？ 被男同事這樣說，尷尬一整天，開會都不知道在開什麼」。
貼文一出，網友紛紛回應「這真的只要被講，就是整天掰了！」、「男同事才讓人無言吧」、「有聽過同事尿超大聲，但是也不會說出來吧＝＝」、「男同事這算性騷擾吧...」、「我聽到同事的都不敢講...這男的真猛」、「聽過隔壁連環炸屁的聲音，出來是主管」、「男的真的白目的要命」、「要是我直接嗆他是不是都很小聲，要去看腎臟有沒有問題」。（編輯：張嘉哲）
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