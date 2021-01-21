科技男喊年終爽領8個月！網全跪地 內行揭「反轉真相」
編輯中心/綜合報導
2021-01-21 08:36:19
又到了一年一度的歲末年初之時，不少公司為了體恤員工整年的辛勞，紛紛開始擬定發放年終獎金的企劃，而近日就有網友分享自己任職的科技公司今年將發放高達8個月的年終獎金，羨煞不少網友。
原PO在「Dcard」貼文指出「我在竹科科技業上班，公司今天發信公告年終，好爽阿 」只見貼出的照片中，公告寫著「各位同仁，經董事會通過，年資10年含以上同仁，年終獎金8個月及5萬元紅包；年資5~9年同仁，年終獎金8個月及3萬元紅包；年資5年以下同仁，年終獎金8個月及1萬元紅包，該筆獎金將於1月29日發放，謝謝大家的努力。」貼文一出，不少網友驚呼「哪一間啊，八個月也太猛」、「跪求哪一間，想要跳槽了」、「好扯，年終八個月整間公司一視同仁」、「科技業有八個月的，不敢相信」、「天阿，八個月也太多＝＝」、「好羨慕...應該是私人企業吧」、「求公司我要轉職了」、「竹科很多公司都至少有5個月，都是默默無名」。不過，也有網友分析「這工作肯定不輕鬆...能待這麼久也是該領」、「大家都只看年終高，沒想過人家也是拼出來的」、「大家只看年終，但都沒想過一定很累...」、「這一定操爆呀，能活下來的也有資格領啦，別只看人家爽了，最累的部分都看不到」、「我知道南部是有一間半傳半科，做滿一年年終9個月，不過是做二休二12小輪班的」、「鐵定爆累，不要只看人家爽的地方」。（編輯：張嘉哲）