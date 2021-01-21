奶奶私藏老酒！他一看「整根大苦瓜」嚇傻 內行秒喊極品
編輯中心/綜合報導
2021-01-21 11:52:54
許多人都有私藏老酒的習慣，將擺放多年的好酒在特別節日拿出來飲用，確實是一大享受。近日，就有網友分享奶奶送的「苦瓜酒」，他除了好奇這款酒還能不能喝以外，也忍不住好奇「這個苦瓜是怎麼進去的？」貼文一出，也意外釣出內行解答苦瓜酒的釀造方式。
原PO在《爆廢1公社》表示，奶奶日前突然從倉庫拿出一瓶酒，他立馬發現酒瓶裡居然有苦瓜，由於原PO根本沒看過這款酒，再加上封存的時間太久，因此發文詢問「封存20多年這東西還能喝嗎？還有這個苦瓜是怎麼進去的？」許多網友看到也忍不住開玩笑，「先別管了，奶奶的愛心還不喝嗎」、「不要辜負奶奶的愛心」、「可以的不要怕，喝了心涼疲透開」、「苦瓜放瓶口，燒一下瓶子就進去了」、「快喝它！喝了應該會年輕20歲」、「20幾年了，早就長大成瓜了」、「你有玩過泡水會長大的玩具吧？」、「苦瓜會軟骨功」。
另外，也有內行的網友出面解答，這是金門特產「苦瓜酒」，是泡高粱釀造而成，而苦瓜是還在藤蔓上的時候，就被放進玻璃瓶中，隨著時間慢慢長大，最後用酒填入瓶子前，會用清水沖洗乾淨瓶子裡的苦瓜，「在它小就裝在瓶裡長大，而且這放20年了，根本是極品」、「在苦瓜小的時候玻璃瓶就要待命了，不懂價值的話苦瓜酒我幫你喝，那越久越貴」。（編輯：許智超）
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