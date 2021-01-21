唐吉訶德爆人潮！她逛「一區」最失望　2大暗黑原因曝光

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她也感嘆直言，本來最期待美妝區，但在瀏覽過一遍商品後，只報著滿滿失望，「什麼都沒買就前往下一區了⋯⋯雖然逛之前有先給自己打預防針，價格應該不會太讓人失心瘋，但沒想到連商品品項都讓人新奇不起來」。
原PO也透露3樓的零食區品項較為豐富，有許多沒在台灣看過的商品，但價格部分還是沒有太誘人，「但價格不美麗是可以理解的啦～畢竟在日本當地買最划算本來就是可以預期的！」最後她也建議，若沒有迫切要買的需求，可以不用急於一時來逛，「滿滿的排隊人潮，真的很需要耐心⋯」。文末她也貼心提醒民眾，進入人潮聚集的地方，記得口罩戴好，保護好自己。
分享文一曝光，就引來許多網友留言回應，「這麼用心的分享」、「理智消費讚讚」、「看到那排隊人潮真的一點也不想去」、「這幾樣進口超市都有XDDD」、「感覺還是再過ㄧ陣子再去看看」；但也有人抱持不同看法，「還是很想逛逛看耶」、「終於開了！！想逛啊！」「人在日本，都在唐吉買保養品有夠便宜，但唐吉賣超多謎樣商品，不知道台灣有沒有」。
近期衛生福利部桃園醫院群聚感染事件逐漸擴大，外界擔憂唐吉訶德的大量人潮恐會成為防疫破口，台北市衛生局也回應，不方便針對個案做回應，秋冬防疫專案有詳細規定，商場也有進行防疫措施，在中央沒有更進一步規定的情況下，就是依照SOP作業，若中央針對大型商場防疫有其他指示，也會宣傳跟呼籲。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。