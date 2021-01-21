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唐吉訶德爆人潮！她逛「一區」最失望　2大暗黑原因曝光

編輯中心/綜合報導

2021-01-21 11:53:00｜2021-01-21 12:36:48

日本大型連鎖零售店唐吉訶德來台展店。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲日本大型連鎖零售店唐吉訶德來台展店，就有一名女網友指出有「一區域」最讓人失望，建議大家「不要因為新奇而失心瘋了！」（圖／記者劉雅文拍攝）
日本知名連鎖店「唐吉訶德」1月19日上午10時於西門町正式開幕，立馬吸引不少台灣民眾，甚至到了凌晨人潮依舊不減，但也讓外界擔憂群聚導致疫情升溫。對此，就有一名女網友分享，自己到唐吉訶德逛街後的心得，更指出有「一區域」最讓她失望，建議大家「不要因為新奇而失心瘋了！」
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原PO於《Dcard》上發文，表示自己到唐吉訶德後，最期待的就是美妝區，但卻感嘆直言「逛完很失望！」隨後原PO也列出2大問題，其一為品牌、商品偏少，她指出不少美妝品在台灣的藥妝店就能找得到；其二為價格不誘人，她解釋9成商品在台灣藥妝店就能以折扣的價格買到，還比較划算，「大家如果要敗下去，建議先上網爬文價格，給自己一個能下手的區間，不要因為新奇而失心瘋了」。
她也感嘆直言，本來最期待美妝區，但在瀏覽過一遍商品後，只報著滿滿失望，「什麼都沒買就前往下一區了⋯⋯雖然逛之前有先給自己打預防針，價格應該不會太讓人失心瘋，但沒想到連商品品項都讓人新奇不起來」。

原PO也透露3樓的零食區品項較為豐富，有許多沒在台灣看過的商品，但價格部分還是沒有太誘人，「但價格不美麗是可以理解的啦～畢竟在日本當地買最划算本來就是可以預期的！」最後她也建議，若沒有迫切要買的需求，可以不用急於一時來逛，「滿滿的排隊人潮，真的很需要耐心⋯」。文末她也貼心提醒民眾，進入人潮聚集的地方，記得口罩戴好，保護好自己。

▲日本知名連鎖店「唐吉訶德」來台展店。（圖／翻攝DON
▲日本知名連鎖店「唐吉訶德」來台展店。（圖／翻攝DON DON DONKI Taiwan 臉書粉專）
分享文一曝光，就引來許多網友留言回應，「這麼用心的分享」、「理智消費讚讚」、「看到那排隊人潮真的一點也不想去」、「這幾樣進口超市都有XDDD」、「感覺還是再過ㄧ陣子再去看看」；但也有人抱持不同看法，「還是很想逛逛看耶」、「終於開了！！想逛啊！」「人在日本，都在唐吉買保養品有夠便宜，但唐吉賣超多謎樣商品，不知道台灣有沒有」。

近期衛生福利部桃園醫院群聚感染事件逐漸擴大，外界擔憂唐吉訶德的大量人潮恐會成為防疫破口，台北市衛生局也回應，不方便針對個案做回應，秋冬防疫專案有詳細規定，商場也有進行防疫措施，在中央沒有更進一步規定的情況下，就是依照SOP作業，若中央針對大型商場防疫有其他指示，也會宣傳跟呼籲。（編輯：陳雅雲）
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