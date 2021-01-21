化學兵桃園社區消毒 鄭文燦鼓勵打氣、民眾沿途比讚
記者呂炯昌/綜合報導
2021-01-21 13:43:39｜2021-01-21 13:49:34
衛福部立桃園醫院新冠肺炎群聚案延燒，至昨（20）日已經10人確診，疫情也由醫院小規模傳染至社區，繼19、20日連續兩日派遣化學兵前往部立桃園醫院後，為提高防疫效能，圍堵病毒進入社區，陸軍33化學兵群今（21）日再度派遣兵力前往桃園地區進行消毒作業，藉由機具針對特定鄰里社區噴灑漂白水及消毒劑，澈底杜絕病毒入侵。
陸軍33化學兵群上午出動背負式消毒器10具、MD-105重型消毒車2輛、MDS-106輕型消毒器1具等裝具，在指揮官龔龍峰上校的帶領下，與環保局、清潔隊合作，並以衛生福利部桃園醫院為中心，針對桃園八德區高城、高明及永豐等相關鄰里消毒，保障市民安全。化學兵連續3日出動消毒防疫，桃園市長鄭文燦前往龍山國小聽取防疫簡報，也為準備執行消毒作業的官兵鼓勵打氣，肯定他們戮力執行任務。 沿途民眾也向化學兵比「讚！」、「阿兵哥你們辛苦了！」、「謝謝你們保衛家園！」、「有你們真好！」對於見官兵不辭辛勞全力投入防疫消毒工作，民眾也紛紛為弟兄姐妹加油打氣。
針對網路流傳「桃園列管疫情人口」不實訊息，桃園市政府敬請市民朋友勿轉傳錯誤訊息，以免觸法。目前發生在桃園的10個本土案例皆有感染源可尋，依指揮中心指示進行完備防疫措施，桃園也無外傳的封城計畫。
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