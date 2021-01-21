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Gogoro停路邊出大事！她細看「車殼」崩潰：這個也可以偷

編輯中心/綜合報導

2021-01-21 14:42:09

▲有網友把Gogoro停在路邊，牽車時才驚覺出大事了。（圖／翻攝自《爆怨公社》及NOWnews資料照 ）
▲有網友把Gogoro停在路邊，牽車時才驚覺出大事了。（圖／翻攝自《爆怨公社》及NOWnews資料照 ）
隨著環保意識的抬頭，不少人都會將自己的油車換成電動機車。近日，就有網友抱怨，自己把Gogoro停在路邊，回來時竟發現車殼被別人換過了，讓她相當傻眼「我才買一年的車，車殼就被換走」，貼文一出，也引起網友的熱烈討論。
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原PO在《爆怨公社》貼出兩張照片，只見車子前面的車殼充滿刮痕，旁邊的縫隙似乎也翹起來了，她接著表示，今天來牽車時，突然發現車殼被別人換掉了，這讓她忍不住大喊「我才買一年的車，車殼也可以被換走，真的超級大大傻眼」。
▲原PO看到自己的車殼變成這樣，忍不住抱怨自己才買一年。（圖／翻攝自《爆怨公社》
▲原PO看到自己的車殼變成這樣，忍不住抱怨自己才買一年。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
而且對方換完殼都不會順便裝好，事後只好請哥哥陪她一起到警察局，不過看完監視器後，依舊不知道是誰搬走的，讓原PO氣憤的說「祝給我偷換殼的人落塞落慘，如果你不想落塞，就給我換回來裝好，我不跟你計較，看到殼這樣心情真的很差」。
許多網友看完也很驚訝，「也太誇張了吧」、「還有這招？太扯了吧」、「這也太無法無天了吧」、「我是莫名其妙被刮很多大條的傷痕」、「這年頭什麼鳥事都有可能發生」、「不錯了耶，還有幫妳裝舊的」、「唉，連這樣也能偷，服了」、「不用懷疑啦，這車殼就用強力磁鐵吸住而已，有指甲的摳一下就下來了啦」。（編輯：許智超）
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