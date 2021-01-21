健康關懷回溯機制啟動 鄭文燦：約1100人需居家隔離14天
記者李春台/桃園報導
2021-01-21 13:41:57｜2021-01-21 14:38:39
部立桃園醫院爆發群聚感染案，中央疫情指揮中心昨(20)日啟動「健康關懷回溯機制」，針對1月6日至19日於該醫院住院、轉院的病患及陪病家屬進行匡列。桃園市長鄭文燦今(21)日上午受訪指出，昨晚市府衛生局同仁連夜加班，初步掌握約有1100人列匡列名單，需居家隔離14天。
鄭文燦說，全國確診病患有800多位，其中桃園市累積收治223位，占全國比例25.7%，也就是全國1/4的確診案例都是由桃園的11家醫院負責照顧，他非常感謝醫護同仁、防疫同仁，在第一線所承擔的壓力和風險，呼籲外界多給予他們溫暖和堅定的支持。鄭文燦表示，為確保風險降到最低，昨天中央疫情指揮中心已經啟動住院病患的回溯計畫，從1月6號開始，在部桃住院或轉院，包括病患跟陪病家屬，都必須要回溯確定，進行居家隔離14天。昨晚衛生局燈火通明同仁連夜加班，預定要把超過1100位回溯計畫匡列的人員找出，ㄧ律要完成居家隔離。
鄭文燦指出，部桃更是防疫的重鎮，桃園市收治患者半數都送到部桃，特別從國境進來之後，只要是集中檢疫所檢疫出來的，幾乎都是送部桃收治，累計有114位，其他疑似病患或是隔離病患更多，也就是說部桃收治個案數佔了全桃園的ㄧ半，「部桃的壓力這麼大、負擔這麼重，我們也要給他們堅定的支持。」
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