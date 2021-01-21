日本太愛台灣美食！「詭異組合」曝光 老饕崩潰：住手啊
編輯中心/綜合報導
2021-01-21 14:16:18
台灣的美食享譽國際，有時傳到國外去還會掀起一股風潮，如先前台灣珍珠奶茶傳到日本時，日本人不僅瘋排隊搶買，甚至做出許多讓台灣人感到不可思議的料理，如珍珠泡飯、珍珠麻婆豆腐等等。近日，就又有網友發現日本人創意再度被激發，推出「台灣美食詭異組合」，引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「腦洞大開的日本人真的沒有極限欸！雖然我個人有在愛炒麵麵包，但是前幾天看到小籠包鯛魚燒，真的感覺很妙欸，想在日本賺哈台族的錢也不是這樣的吧！」「雖然我個人還是覺得珍珠系列最讓人生氣，但是小籠包+鯛魚燒真的給我分開啦！不准隨便放在一起，妳各位覺得這種台式小籠包鯛魚燒的創意料理給過嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「原來有比珍珠系列更猛的＝＝」、「幹嘛不直接放肉餡啦！怎麼是放小籠包」、「住手啊！不容許玷污小籠包啦」、「快住手...整個沒食慾了」、「這什麼獵奇食物，天哪！不如直接把肉餡包進去」；不過，也有網友笑虧「我們還把拉麵放在pizza上呢！還敢說人家」、「我們也有酪梨放在壽司啊....」、「還把部隊鍋放披薩上」。（編輯：張嘉哲）