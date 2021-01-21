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好市多結帳「神秘白管子」站一旁！功能被抖出：醫院超多

編輯中心/綜合報導

2021-01-21 14:32:35

好市多
▲有女網友指出，在好市多準備結帳時，驚見「神秘白管子」佇立一旁！對此，就有內行人曝光真正用途。（圖／NOWnews資料照、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有女網友指出，自己在結帳時，赫然發現神秘的白色管子，這就讓她好奇背後的真實功能，而引來許多內行人解密。
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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示來好市多逛許多次，常常在結帳時遇到交接班，而值班者就會在她眼前，將好幾疊千元大鈔迅速清點完後，由交班者將其裝入一個透明袋內，再放入一個類似水壺的瓶子裡，隨後放進身旁神秘又神奇的白色輸送管，立馬「咻」的一秒不見。
▲原PO於結帳時發現神秘白管子。（圖／翻攝Costco好市多
▲原PO於結帳時發現神秘白管子。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
「很好奇這到底是用什麼方式吸走、送到哪裡去了？」原PO還透露，仰望天花板時，都會看見這些輸送管都有彎曲處，這就讓她納悶「『送錢的水壺』卡在中間過不去怎麼辦？哈哈哈有人和我有一樣的疑惑嗎？」

▲原PO發現天花板也有許多輸送管。（圖／翻攝Costco好市多
▲原PO發現天花板也有許多輸送管。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
問題一曝光，隨即引來許多網友討論，「我去好市多也會研究那一堆水管是把錢送去哪裡」、「如果變成透明管線，應該很有趣」、「第一次看到也很好奇，當下只認為這個吸錢機也太強了吧」、「真的很神秘。我每次都看到入迷，可惜不是常常遇到」、「被你發現好市多吸金的地方了」、「我也很納悶轉彎的地方會不會卡住」。

留言中就有內行人透露管子的真實功能，直言「避免收銀者拿著大筆現金有意外（監守自盜、被搶），把現金直接送回去金庫結算」、「送去金庫室了，抽屜滿3萬元就需要送錢走，不然無法繼續操作收銀機，以前做過好市多的收銀」。

事實上，該管子叫作「氣送管」（Pneumatic tube），是1836年由蘇格蘭工程師William Murdoch所發明的，其借由抽真空或者送氣，使得管路的兩端產生壓力差，借此輸送放在管中的容器；當初發明時，本想讓其成為貨物運輸系統，但直到現今，氣送管的主要運用仍侷限於金錢、文件或者藥品等小型物品的短距離運輸。

而好市多為了避免人工送錢出差錯，因此當收銀台的現金達到一定數量時，就會在欽點完成後，將錢裝進專用罐子，利用真空原理將錢轉送到後台集中管理，避免收銀機內過多現金的風險，也省去傳送現金的麻煩。
除此之外，還有人分享醫院和銀行都能看見氣送管的影子，「醫院很常使用這個，我們稱為「氣送」，送抽血檢體或是小本病歷很好用」、「醫院的病歷也是．銀行也有，收錢比較安全．才會方便」、「醫院急診等報告也是用這個喲，很方便，減少人力送件」、「銀行很久以前就這麼做了...」。（編輯：陳雅雲）
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