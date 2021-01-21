好市多結帳「神秘白管子」站一旁！功能被抖出：醫院超多

我是廣告 請繼續往下閱讀
「很好奇這到底是用什麼方式吸走、送到哪裡去了？」原PO還透露，仰望天花板時，都會看見這些輸送管都有彎曲處，這就讓她納悶「『送錢的水壺』卡在中間過不去怎麼辦？哈哈哈有人和我有一樣的疑惑嗎？」
問題一曝光，隨即引來許多網友討論，「我去好市多也會研究那一堆水管是把錢送去哪裡」、「如果變成透明管線，應該很有趣」、「第一次看到也很好奇，當下只認為這個吸錢機也太強了吧」、「真的很神秘。我每次都看到入迷，可惜不是常常遇到」、「被你發現好市多吸金的地方了」、「我也很納悶轉彎的地方會不會卡住」。
留言中就有內行人透露管子的真實功能，直言「避免收銀者拿著大筆現金有意外（監守自盜、被搶），把現金直接送回去金庫結算」、「送去金庫室了，抽屜滿3萬元就需要送錢走，不然無法繼續操作收銀機，以前做過好市多的收銀」。
事實上，該管子叫作「氣送管」（Pneumatic tube），是1836年由蘇格蘭工程師William Murdoch所發明的，其借由抽真空或者送氣，使得管路的兩端產生壓力差，借此輸送放在管中的容器；當初發明時，本想讓其成為貨物運輸系統，但直到現今，氣送管的主要運用仍侷限於金錢、文件或者藥品等小型物品的短距離運輸。
而好市多為了避免人工送錢出差錯，因此當收銀台的現金達到一定數量時，就會在欽點完成後，將錢裝進專用罐子，利用真空原理將錢轉送到後台集中管理，避免收銀機內過多現金的風險，也省去傳送現金的麻煩。
除此之外，還有人分享醫院和銀行都能看見氣送管的影子，「醫院很常使用這個，我們稱為「氣送」，送抽血檢體或是小本病歷很好用」、「醫院的病歷也是．銀行也有，收錢比較安全．才會方便」、「醫院急診等報告也是用這個喲，很方便，減少人力送件」、「銀行很久以前就這麼做了...」。（編輯：陳雅雲）