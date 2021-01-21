雲林苗栗跟進「桃園禁令」 鄭文燦：國家、人民是一體
記者李春台/桃園報導
2021-01-21 14:37:32
部立桃園醫院爆發醫護群聚感染，確診者足跡也遍及桃園市的餐廳、市場、速食店等地，桃園頓時成為全國疫情的焦點。日前國防部、澎湖縣相繼通令下屬員工避免到桃園洽公出差後，雲林縣及苗栗縣也相繼跟進，呼籲民眾不要前往桃園。桃園市長鄭文燦面對其他縣市開出「桃園禁令」，今(21)日受訪時表示，防疫同心，全民防疫，這場戰爭才會打贏，台灣只有一個，希望各縣市合作抗疫，桃園市政府不會改變合作、同心的態度。
鄭文燦上午視察桃園醫院周邊消毒作業受訪表示，目前10個確診的本土案例，活動足跡主要在桃園，因此必須提升社區防疫等級，但他強調，不會因為澎湖縣政府的宣布，改變合作、同心的態度。鄭文燦強調，桃園站在防疫的第一線，承擔國境防疫、醫院防疫，及社區防疫三道防線，責任比較重。 鄭文燦提到，桃園市的防疫旅館，經向中央疫情指揮中心協調後，在第一時間就決定收治包括澎湖、金門、馬祖離島的鄉親，如果他們回來台灣，沒辦法搭乘國內線，桃園的防疫旅館優先轉介，以澎湖為例，1月份就有9位進住，現在還有6位在防疫旅館隔離，「國家一體、人民也一體，所以不會因為這樣的發言，而改變我們任何的態度。」
鄭文燦強調，防疫要ㄧ條心，防疫也要專注，現在就是專心把目前防疫工作做好，桃園收治了全國25%的病患，223位的確診病患在桃園，還不包括疑似病患、隔離病患，部桃責任也很重，截至昨日為止共計收治114位，佔了全桃園ㄧ半；此外桃園市有4個集中檢疫所，相關的足跡疫調、隔離、消毒的工作都做的很徹底，「現在是防疫第一，我們一切以防疫為主。」
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