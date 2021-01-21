傳統飯糰狂勝超商飯糰？老饕揭「真相」秒打臉：不能比較
編輯中心/綜合報導
2021-01-21 16:53:05
超商中的食物選擇眾多，而飯糰既方便、美味又能填飽肚子，無論當做早餐或臨時肚子餓的充飢小物，都是不少外食族、學生的首選。對此，就有網友好奇，「傳統飯糰是不是屌打超商飯糰？」貼文也引起網友熱議。
原PO在《PTT》表示，他去攤販買了一顆加大飯糰，裡面包的食材有「兩個香腸、滷蛋、辣菜脯、半熟荷包蛋以及油條」，吃完後非常有飽足感，而且只要55元，反觀超商賣的飯糰，價格只低一點，份量上卻相差許多，因此他好奇問「傳統飯糰是不是屌打超商飯糰？」許多網友也紛紛回應，「傳統的有點乾，一定要配喝的」、「我也比較喜歡吃傳統的」、「我家巷口飯糰只有油條加蛋才30，其實cp值滿高的」、「雖然吃起來有點油，但真的會飽」、「飯糰攤比較貴，豆漿店比較便宜」、「傳統飯糰的米飯軟硬超明顯，有些硬過頭，吃完嘴巴累」、「有些攤販還會包超大一顆，超佛心」。不過，也有老饕認為兩者不能比，因為超商的飯糰算是微波食品，而攤販賣的傳統飯糰是鮮食，重點是兩者口味也不同，本來就是不同取向，「說真的，超商的飯比較好吃」、「超商的飯糰用的是壽司米」、「超商就是買便利阿，不然有些地方深夜哪有賣飯團」、「看人啊，御飯糰跟傳統的口味也不同，份量太大，很多人也吃不完」。（編輯：許智超）