做啥工作輕鬆爽賺？全場直指「夢幻職業」：根本失業救星

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等到了國中，他便認為體育老師工作也十分簡單，「每次都是籃球課，二堂課時間，他就開始時來個5分鐘發球完人就不見，結束時來吹個哨子喊結束，然後他就走了，也是好爽。」面對這樣的情形，就讓原PO好奇發問「請問現在不求高薪、只要輕鬆，有什麼工作？」
問題一曝光，就引來許多網友討論，「包租公，前提是有留房地產」、「公務員阿」、「圖書館員工，不過好像是國考進去的」、「藝能科的老師都很爽啊，不用管升學丟幾顆球放個音樂或是影片欣賞就爽領薪水了」。
而留言中最多人推薦的就是「保全」，直言「保全啦！要問幾次，只要肯做保證做到退休」、「保全是失業救星，你四肢健全，拉的下臉來做保全CP值真的高」、「保全的優勢是選擇很多，永遠都有缺，你手腳正常就能挑點」、「我朋友上市公司外聘保全組長，努力認真被大頭看見，派任新事業群業務經理，百萬起加配車，參考一下」。
不過，亦有人抱持相反看法，「覺得保全不好做耶！有些站在那邊啥都不能做，也是很痛苦」、「保全不自由又高工時，輕鬆個鬼」、「保全要日夜班很累欸！普通上班族一定無法適應」、「有些地方保全還要做一堆雜事，沒很爽」、「保全其實不輕鬆呀！你一定綁在那邊12小時，錢又不是很多」。（編輯：陳雅雲）