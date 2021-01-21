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做啥工作輕鬆爽賺？全場直指「夢幻職業」：根本失業救星

編輯中心/綜合報導

2021-01-21 15:16:05

新台幣兌美元。（圖／NOWnews資料照）
▲有網友好奇提問「現在不求高薪、只要輕鬆，有什麼工作？」對此，就引來眾人分享心目中的答案。（圖／NOWnews資料照）
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。就有一名網友好奇提問「現在不求高薪、只要輕鬆，有什麼工作？」對此，就引來眾人狂推「一職業」，甚至大讚表示「是失業救星！」
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原PO於PTT八卦板上發文，表示國小時就覺得美術老師工作十分輕鬆，「上課時，她就來出個題目，例如這三堂課要我們畫山水畫，然後人就不見了，到最後10分鐘來打一下分數，收工回家。」
等到了國中，他便認為體育老師工作也十分簡單，「每次都是籃球課，二堂課時間，他就開始時來個5分鐘發球完人就不見，結束時來吹個哨子喊結束，然後他就走了，也是好爽。」面對這樣的情形，就讓原PO好奇發問「請問現在不求高薪、只要輕鬆，有什麼工作？」

▲原PO好奇提問「請問現在不求高薪、只要輕鬆，有什麼工作？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇提問「請問現在不求高薪、只要輕鬆，有什麼工作？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來許多網友討論，「包租公，前提是有留房地產」、「公務員阿」、「圖書館員工，不過好像是國考進去的」、「藝能科的老師都很爽啊，不用管升學丟幾顆球放個音樂或是影片欣賞就爽領薪水了」。

而留言中最多人推薦的就是「保全」，直言「保全啦！要問幾次，只要肯做保證做到退休」、「保全是失業救星，你四肢健全，拉的下臉來做保全CP值真的高」、「保全的優勢是選擇很多，永遠都有缺，你手腳正常就能挑點」、「我朋友上市公司外聘保全組長，努力認真被大頭看見，派任新事業群業務經理，百萬起加配車，參考一下」。
不過，亦有人抱持相反看法，「覺得保全不好做耶！有些站在那邊啥都不能做，也是很痛苦」、「保全不自由又高工時，輕鬆個鬼」、「保全要日夜班很累欸！普通上班族一定無法適應」、「有些地方保全還要做一堆雜事，沒很爽」、「保全其實不輕鬆呀！你一定綁在那邊12小時，錢又不是很多」。（編輯：陳雅雲）
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