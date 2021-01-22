房市／烏日高鐵特區　低房價優勢先吸購屋族

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住商不動產台中高鐵店店長梁永豐指出，烏日高鐵特區目前有地區型醫院、7-11等便利商店、餐飲店家等，但尚缺乏超市、中大型量販賣場與學校，生活機能的確尚有不足，尤其當地部分社區規劃「全住宅」，1樓並沒有配置店面，因此預估仍需一段時間，各項機能才能趨於完整。
不過，根據台中市府規劃，投資額百億的「ATT 4 FUN購物中心」2020年5月已取得建照，申報開工後預計2023年完工，可望替烏日帶來更多就業機會並促進經濟。梁永豐表示，該商場雖較靠近烏日舊市區，非位於高鐵特區內，但因車程僅約3至5分鐘，完工啟用後應仍能帶動人潮，並活絡高鐵特區內商業行為。
此外，有鑒於台中高鐵是旅運量第二大的車站，每日約有6萬人次進出，並有捷運、台鐵共構，交通部鐵道局日前也辦理招商說明會，欲釋出高鐵站前第一排約4.8萬坪土地地上權，規劃作為辦公大樓、百貨商場、飯店、休閒娛樂功能等複合式園區，被視為全台最大招商案。
而在機能補足之前，梁永豐表示，高鐵特區內預售屋、新成屋價格雖也在2字頭左右，但相較烏日市區同類型產品卻多在每坪25萬以上仍相對親民，以每坪差距3至5萬元來算，30坪物件總價可差到150萬。