房市／大里工業住宅現身 市價8至9折吸買氣
財經中心/綜合報導
2021-01-22 18:00:00
都市土地寸土寸金，價格相對親民的「工業宅」應運而生，但根據台中大里地政事務所去(109)年第三季實價登錄分析資料，大里區也開始出現位於「丁種建築用地」的新建案，成為推高當地交易量的原因之一。在地房仲指出，此種形式建案近期才出現，數量還不多，但因新成屋價格僅約市區新成屋8至9折，仍能吸引買氣；唯要注意的是，貸款成數等可能與一般住宅不同。
大里地政事務所公布實價登錄案件價格動態分析，去年第三季買賣實價案件1278件，較上季增加644件、增幅101%，主要是因新建案交屋，包括國光自辦重劃區、環中東路六段的住宅區房地，及鐵路街、仁化工二路的新建案。特別的是，仁化工二路新建案用地屬於「丁種建築用地」，是上一季沒有的案件類型。一般來說，非都市土地分為甲、乙、丙、丁建築用地及林業用地等不同類型，丁種建築用地是指工業建築用地，包括工廠、附屬倉庫與辦公室等。信義房屋大里興大店店長巫忠穎表示，近年隨著近市中心的住宅區土地價格越來越高，以大里來說，每坪約40萬左右，丁種建築用地卻僅25至30萬，部分持有人索性將閒置的用地賣給建商興建住宅建案。
巫忠穎表示，坐落於丁種建築用地的住宅，通常與工業區距離較近，缺點在於空氣品質、卡車等大型車輛較多，但優點則在於價格，以同樣新成屋來說，約是市區建案的8至9折，尤其若是在工業區的上班人口，也可就近通勤，因此仍有一定的詢問度與買氣。但巫忠穎也提醒，因非屬於住宅區用地，而是工廠使用的丁種建築用地，買方需特別留意貸款成數，以免無法貸到較高成數的貸款。