房市／高雄鼎山靠庶民美食知名 還隱藏日本料理老店
財經中心/綜合報導
2021-01-22 18:30:00
高雄三民區「鼎山街」一帶各式機能豐富，由於居住人口多，超市、傳統市場、庶民小吃、飲料店都相當多。深耕商圈多年的在地房仲說，當地還有一間日本料理老店，堪稱是許多高雄在地人口袋名單之一。
信義房屋明誠鼎山店店長孫再生表示，鼎山街前段與建工路交會、近大順路，當地多稱為「灣中商圈」，最大特色是有24小時營業的家樂福，未來大順路會有輕軌站，向西延伸還會有新開幕的義享天地購物中心，堪稱整條鼎山街議題最多的區段，也因此，近期已有5、6個建案推出，可見建商也看好當地發展性；再往北走，鼎山街與明誠路口有寶雅、家樂福超市、黃昏傳統市場，繼續往北到鼎金路、天祥路與金獅湖附近，則有當地最大的傳統早市。孫再生表示，鼎山街沿線開發早，也是連接三民與仁武區的主要幹道，由於居住人口密度多，支撐起當地各式各樣機能。
孫再生說，鼎山街沿線以庶民小吃與飲料店為主，但也有一些高雄知名的店家，例如酒田日本料理店，就是很多在地人一想到日本料理，都會提到的一間老店。而根據網路評價顯示，日本料理店的包廂以高雄各行政區來命名，甚至有名為愛河的包廂，頗具地方特色；餐點部分，不少網友都認為食材新鮮，樣式多元。孫再生也表示，鼎山街一帶以透天厝為主力產品，若是正路上、可當店面的透天，總價都在1000萬以上，屋齡較新需2000至3000萬，若是巷弄內屋齡40年左右透天，最便宜約800萬左右，至於車庫別墅依坪數及屋齡，1500至3000萬均有。