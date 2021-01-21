機車風鏡逐漸消失了？機車族抖「致命缺點」：千萬不要裝
編輯中心/綜合報導
2021-01-21 17:40:09
台灣大眾運輸工具雖然發達，但仍有不少民眾選擇自行騎機車通勤。對此，就有網友好奇，以前常常看到有人在機車上裝「風鏡」，尤其冬天的時候又可以擋風擋雨，但現在似乎越來越少，讓他不禁想問「現在好像沒有人在機車上裝風鏡了，為什麼呀？」貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，過去有不少機車族都會在機車前加裝風鏡，尤其在寒冷冬季，騎車時就可以擋風、擋雨，他接著說明，「風鏡」就是裝在機車龍頭上方的一塊透明塑膠板，還有分短的跟長的兩種，「短的大概只到脖子的高度，所以只保護到脖子以下不會被風吹到；長的可以到騎士頭頂以上，所以保護到連頭部都可以不被冷風吹到」。原PO更透露，「印象最深刻的是，那時的風鏡都是高的那種，風鏡在騎士眼睛高度，還有一個小小的手動雨刷，以免雨打在風鏡上視線會模糊」，但現在似乎很少看到了，讓他忍不住問「現在好像沒有人在機車上裝風鏡了，為什麼呀？」
許多網友也紛紛回應，「基隆這個超級多的，還有雨刷勒」、「你是不是沒去宜蘭，這根本宜蘭特產」、「宜蘭女婿告訴你，滿街都是」、「不要懷疑，基隆一堆」、「電動雨刷一定要加的吧」，不過也有人批評風鏡，「這缺點是風阻很大」、「不如戴全罩安全帽、穿風衣，比風鏡還實在」、「超容易斷掉，浪費錢」、「很俗，跟菜籃一樣」。另外，就有專業的機車族分享，風鏡其實有安全上的疑慮，因為這種裝在龍頭的方式，操控會受到風阻影響很危險的，「風阻太大，容易影響控制，這樣出車禍的機率更大」、「增加側風吹翻車的風險是增加的」、「監理站考駕照的時候有說，這種風鏡跟阿嬤很愛的『把手手套』很危險，不要亂裝」。（編輯：許智超）