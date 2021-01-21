大掃除地獄！專家曝清潔「抽油煙機」5招：還不用拆風扇

農曆新年剩不到一個月就即將到來，不少人都準備大掃除，好好迎接新年，不過整個家中最難清掃的地方，就屬「廚房」莫屬了，其中「抽油煙機」更是不少家庭主婦的惡夢，對此，也有專家分享「5招」，風扇不用拔不用拆，用點小技巧就行了，讓過年大掃除不再頭疼、更有效率！

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過年的居家大掃除幾乎是每個家庭的必做之事，不僅改善居家環境與品質，也能讓新年有個好新氣象。但也因為污垢累積了一年，讓不少地方清潔起來非常困難，而廚房裡的抽油煙機就是其中一項，常惹得不少人頭疼。而根據《媽媽經》報導，其實清潔抽油煙機有更省時省力的5個小訣竅，讓打掃起來更快速。

▲家中大掃除，最難清的地方就屬「廚房」了，而其中抽油煙機更是不少人的惡夢。（示意圖／取自unsplash）

第一，「拿報紙將檯面蓋好，避免滴到油污」，

清理抽油煙機前記得把抽油煙機下方的瓦斯爐或檯面用報紙蓋起來，因為抽油煙機的油污比較黏又厚重，如果用報紙蓋住瓦斯爐或檯面，就能避免抽油煙機的髒油污滴到其他地方。

第二，「對著抽油煙機噴溫水」，啟動抽油煙機前，先對風扇噴灑熱水，可以幫助軟化一些較為黏膩的污垢。值得注意的是，這裡用的熱水，並不是「滾燙的熱水」，而是指比溫水再熱一些的水，目地則是軟化油污，而當風扇的油污流到了集油杯中滿了就要趕快倒掉。





第三，「把溫熱水換成清潔劑」，當積在風扇上的油污開始流到集油杯時，把溫熱水換成廚房清潔劑，同樣的把廚房清潔劑噴在「轉動」的抽油煙機風扇上，去除厚油污。





第四「拿牙刷沾小蘇打粉除污垢」，前面2、3點的噴清潔劑、溫水的動作重複大約3次以後，先暫時關掉風扇，接著拿一把不要的牙刷，沾點小蘇打粉，刷除抽油煙機風扇上面尚未清除的污垢，而用小蘇打粉來刷，則是可以輕鬆刷掉油膩的髒污。

第五「噴灑清水」，打開風扇，噴灑乾淨的清水，把風扇油污及去污劑清洗乾淨。而此時集油杯還是要裝在抽油煙機上，風扇也要打開。最後把風扇關掉以後，將風扇上的水擦乾即完成。（編輯：郭佩蓉）