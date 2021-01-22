影／台裔美籍生談雙重身分困難　因緣際會重新愛上台灣！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Andrew Wang (王閔澤)與美國的朋友（左）和台灣的朋友（右）。圖／Andrew Wang提供

從那時開始，台灣對他而言有大幅的改變，而他也將當時的機會視為他真正開始愛上台灣的時刻。

▲從那時開始，台灣對他而言有大幅的改變，而他也將當時的機會視為他真正開始愛上台灣的時刻。（圖／Andrew Wang提供）

追蹤王閔澤

YouTube

和

Instagram