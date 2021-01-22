影／台裔美籍生談雙重身分困難　因緣際會重新愛上台灣！

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不久後，他決定更徹底的探索自己的台裔身份，而新型冠狀肺炎疫情的出現使美國大學開始全面線上教學，意外地成了日後來台尋根的契機。
隨後，他抓住了來台唸書的機會，遠渡重洋來到太平洋另一端的家，並於國立台灣大學就學。
在這裡，他開始以影片方式記錄自己的旅程，同時坦誠地與觀眾分享他接受自己雙重身分的途徑、過程。
影片中，他承認來台的短暫時間都沒有讓他感到台灣是他的家鄉，並表示腦後一直有一個腦人的感覺，認為自己不是台灣的一份子。
然而，在2018年的暑假，他加入了「北美華裔青年英語服務營」，此活動邀請了以英文為母語的高中生到台灣各地教小朋友英文。
在這段期間，他表示自己交了很多好友，創造了很多難忘的回憶，也終於有機會好好的到台灣各地一探究竟。
從那時開始，台灣對他而言有大幅的改變，而他也將當時的機會視為他真正開始愛上台灣的時刻。
與The China Post的訪談中，王閔澤說他認為當時教書最感人的時刻就是道別日那天。一年後，他有機會再回到當初教課的學校，馬上又回歸到與學生們輕鬆聊天的模式，而學生們看到當時教他們的老師回來見他們也非常喜悅。
當王閔澤被問到當一位台裔美籍生最好和最糟的部分時，他透露有點像雙面刃；他可以因有「兩個家庭」而對於大部分的事物有不同的體驗和見解，但是同時他也會經常覺得在哪裡都無法真正融入。
他也將台灣與成長過程所居的紐約市做比較，指出他非常喜歡陌生人和他搭話的那種溫馨感，相對地，紐約人通常都汲汲營營，對於不認識的人也會顯得較封閉。
他在台灣讀書的期間也發現台灣人最熱情的一面，熱心助人的個性和解釋事情的耐心，幫助他在學習中文的路上輕鬆許多。
雖然王閔澤坦承自己的中文還不算「流利」，但他繼續認真的練習閱讀繁體中文，也交到許多好友，在他遇到困難的單字和字句時伸出援手。
此影片深受網友歡迎，如今已被點閱超過8,000次，而許多人也大讚王閔澤真誠的敘述帶給其他台裔美籍另一種歸屬感。
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