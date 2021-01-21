存摺被偷看好尷尬！銀行員「下秒又推銷」　內行曝神解法

距離農曆春節不遠，許多民眾會藉由存摺檢視自己一年來的辛勞，也會趁著歲末年終帶存摺去銀行領新鈔。不過你遇過銀行櫃檯未經同意查看客戶存摺內容的情況嗎？近日就有名女網友表示，自己到某間銀行申請資料順便複印存摺時，對方卻私自看了她的存摺，更推銷自家的放款利率，這就讓她當下相當錯愕，也好奇眾人是否遇過行員擅自翻閱存摺的行為。

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原PO在PTT的WomenTalk版表示，自己上個月在另間銀行申請過放款，沒想到請這間銀行的行員協助複印存摺時，對方瀏覽過她的交易內容，接著告訴她「不好意思，看了你的存摺內容有看到放款」後便開始推銷自家的利率更好還有其他投資標的，原PO表示當下有「被侵犯隱私的不舒服感」，好在對方相當有禮貌。

▲不少民眾到銀行、郵局辦理業務時都會被櫃台行員推銷。（示意圖／翻攝自Pixabay）

原PO指出，先不論自己先前放款的用途為何，「他們可以這樣推銷嗎？」，更無奈表示如果行員是在複印過程中看到情有可原，但將客戶的存摺內容看光光外，還跑來向她推銷內部金融產品就讓她感到不太舒服，「本來有點不高興想客訴，但好像又太小題大作？」。

事實上，這篇PO文底下也掀起不少網友討論，有民眾就解釋其實除了「客訴」之外，遇到這種情況「

」，行員們是基於公司或上層給予的「業績壓力」才會不斷抓緊機會推銷，如果當下真的不滿可以致電向銀行說明，「沒辦法那是櫃員的工作，有開口就有成交機會，敏感度要拉到最高」、「同一家銀行存太多錢還會有理專打來推銷」、「據曾任櫃台的女同學說，櫃台也有業績壓力，只是沒業務那麼高」。（編輯：楊智傑）